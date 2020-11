바이든 "코로나와의 싸움에 다시 헌신해야 할 순간"

조 바이든 미국 대통령 당선인은 신종 코로나바이러스 재확산과 관련해 “우리는 서로가 아닌 바이러스와 싸우고 있다는 점을 기억해야 한다”고 말했습니다.

바이든 당선인은 미국의 최대 명절인 추수감사절을 하루 앞둔 어제(25일) 영상을 통한 연설에서 이 같은 메시지를 전했습니다.

This Thanksgiving — and in anticipation of all the Thanksgivings to come — let us dream again. Let us commit ourselves to thinking not only of ourselves but of others. pic.twitter.com/FujMmmykUP