바이든, 대선 선거인단 과반 확보..."미국, 하나로 단합할 때"

조 바이든 민주당 대선 후보가 7일, 최대 경합주인 펜실베이니아주에서 승리하면서 선거인단 20명을 확보했습니다.

이로써 바이든 후보는 대선 승리에 필요한 선거인단 과반 270명을 넘기면서 미국의 제46대 대통령으로 당선됐습니다.

‘AP’ ‘CNN’ ‘FOX’등 미국의 주요 언론 매체들도 일제히 조 바이든 후보의 당선 소식을 전했습니다.

바이든 당선인은 내년 1월 20일 46대 대통령에 취임할 예정입니다.

바이든 당선인은 개표 진행 중인 경합주 조지아, 애리조나, 네바다에서도 도널드 트럼프 대통령에앞서고 있습니다.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8