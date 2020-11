미 법무장관, '선거 부정' 의혹 조사 지시...펜스 "끝날 때까지 끝난 것 아냐"

도널드 트럼프 미국 대통령이 대선 결과를 인정하지 않고 있는 가운데 윌리엄 바 법무장관이 연방 검사들에게 부정선거 조사를 지시한 것으로 알려졌습니다.

미 언론은 어제(9일) 바 장관이 연방 검사들에 보낸 메모를 인용해 선거 부정의 '실질적인 혐의'가 존재한다면 이를 수사할 권한을 부여했다고 보도했습니다.

바 장관의 메모는 다음달 결과가 공식 확정되기 전에 법무부의 기존 정책과 달리 신빙성 있는 투표 부정에 대해 수사를 진행할 수 있는 것을 의미합니다.

이런 가운데 마이크 펜스 부통령은 "끝날 때까지 끝난 게 아니”라며, 아직 "끝나지 않았다"고 밝혔습니다.

Told @VP Team Today, “it ain’t over til it’s over.. and this AIN’T over!” President @realDonaldTrump has never stopped fighting for us and we’re gonna Keep Fighting until every LEGAL vote is counted! 🇺🇸