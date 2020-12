Everyday Grammar: 극단적 형용사(Extreme Adjectives)

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다.” 영어에서는 사람이나 사물의 성질을 매우 강하게 표현하는 특정 형용사가 있습니다. 이런 단어들을 따로 ‘Extreme Adjectives’라고 부르는데요. 한국어에는 마땅한 명칭이 없어 ‘극단적 형용사’라고 주로 부릅니다. 오늘 매일 문법 시간에는 극단적 형용사가 뭔지 알기 쉽게 설명해드립니다.

오늘도 진행자 앨리스 브라이언트 씨의 말로 시작합니다.

-Ahhh, autumn in Washington, D.C. The leaves are very colorful. (아, 워싱턴 D.C.의 가을. 단풍이 아주 잘 들었습니다.) -The sweaters are very cozy and the hot apple cider is very, very tasty. (스웨터는 매우 포근하고, 따뜻한 사과 주스는 매우, 매우 맛있습니다.)

▪ 여기서 잠깐! 한국어의 “단풍 들다”라는 표현이 영어에는 특별히 따로 없습니다. 그러니까 “나뭇잎이 매우 다채롭다(colorful)”는 건 곧 단풍이 아주 잘 들었다고 이야기하는 것이기도 합니다.

-Did you notice anything repetitive about my speech? (제 말 중에서 뭔가 반복되는 것을 발견하셨습니까?)

-I overused the adverb very to demonstrate this: (저는 이걸 표현하기 위해 “매우(very)”라는 부사를 과용했습니다.)

-Rather than repeat adverbs too often, we can usually use stronger adjectives to describe the qualities of a person or thing. (영어에서는 사람이나 사물의 성질을 설명할 때 부사를 너무 자주 반복하는 것보다 더 강한 형용사를 사용할 수 있습니다.)

-For instance, I used the adjectives colorful, tasty and cozy. (예를 들어, 저는 colorful(다채로운), tasty(맛있는) and cozy(포근한)라는 형용사를 썼습니다.)

-Like most adjectives in English, these are gradable adjectives. (대부분의 형용사처럼, 이 것들은 ‘등급 형용사’입니다.)

▪ ‘극단적 형용사’와 마찬가지로 등급 형용사도 한국어로 마땅한 표현이 없어 등급 형용사로 지칭합니다. 형용사는 '등급 형용사(gradable adjectives)'와 '비등급(non gradable adjectives)'로 구분할 수 있으며, 대부분의 형용사는 사물이나 사람에 대한 특성을 설명할 때 단계별로, 또는 정도의 등급을 표현할 수 있습니다. 즉, colorful, tasty, cozy는 very colorful, very tasty, kind of cozy 식으로 정도를 구분할 수 있는 등급형용사입니다.

날씨를 표현할 때도 kind of cold (약간 춥다) /very cold (매우 춥다) extremely of cold (정말 춥다)는 식으로 kind of 나 very 같은 부사를 함께 사용해 추운 정도를 단계별로 나타낼 수 있습니다.

또 다른 방법으로 정말 추운 상태(extremely of cold) 상태를 표현할 때 ‘freezing(얼어붙도록 추운)’ 이라는 형용사를 사용할 수 있습니다.

이 freezing이 바로 극단적 형용사입니다. 다시 말해, 극단적 형용사는 해당 형용사의 extreme(극단적) 상태를 나타내는 형용사입니다.

또 다른 극단적 형용사의 예:

-huge: large(큰)보다 크기나 양, 정도가 훨씬 더 거대할 때

-excellent: good(좋은)보다 탁월하게 좋을 때

-delicious: tasty(맛있는)보다 훨씬 맛있을 때 사용할 수 있습니다.

단, 극단적 형용사는 혼동을 주거나 반복을 피하기 위해 kind of freezing / very excellent 식으로 kind of나 very같은 부사를 같이 사용하지 않습니다.

자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.