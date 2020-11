Everyday Grammar: Past Participles 2 (과거분사 2)

'Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다.” 영어 문법에서 ‘분사’는 한국어에는 없는 어형이기 때문에 많은 사람이 이해하기 어렵고 까다롭게 생각합니다. 오늘은 과거분사 두 번째 시간으로 매일 문법 시간에서 알기 쉽게 설명해드립니다.

오늘도 진행자 앨리스 브라이언트 씨의 말로 시작합니다.

-On a recent program, we talked about the past participle. (최근 프로그램에서 우리는 과거분사에 대해 이야기했습니다.)

-Participles are word forms that serve special functions in sentences.

(분사는 문장에서 특별한 기능을 제공하는 어형입니다.)

-Past participles have three uses. (과거분사는 3가지 용도를 갖고 있습니다.)

▪여기서 잠깐! 분사란 부분을 나눴다는 뜻으로, 쉽게 말해 동사가 자기의 부분을 나눠 형태를 변형해 다른 역할을 하고 있는 것입니다. 대표적인 역할은 동사의 의미를 지닌 형용사로 쓰이는 것입니다.

형용사로 사용된 예) a broken tree(부러진 나무)--> ‘broken(부러진)’은 ‘break’ 이라는 ‘동사’가 ‘과거분사(broken)’의 형태를 취해 나무를 설명하는 ‘형용사’의 역할을 하고 있습니다.

과거분사는 형용사 역할 외에 완료시제나 수동형 문장을 만들 때도 사용할 수 있습니다.

완료시제로 사용된 예) I have been there. (저는 그곳에 가본 적이 있습니다.)

다시 브라이언트 씨의 이야기 이어집니다.

-Today, we focus on their use in passive sentences. (오늘 우리는 수동문에서 쓰여지는 역할에 중점을 두고 있습니다.)

-In most sentences in English, the subject performs the action of the verb.

(대부분의 영어 문장에서는 주어가 동사의 행위를 수행합니다.)

예문) Jenny stole my bag. (제니가 내 가방을 훔쳤습니다.) --->이 예문에서 주어는 제니입니다. 그리고 제니가 훔치는 행동을 했습니다.

-But in passive sentences, the subject is acted upon or receives the action of the verb.(그러나 수동문에서 주어는 동사의 행위에 의해, 또는 동사의 행위를 수용합니다.)

예문) My bag was stolen. (내 가방이 도난당했습니다.) ---> 여기서는 주어가 내 가방이고, (제니의 훔치는 행위에 의해) 도난을 당한 것입니다.

-In English, the most basic passive sentence is formed with

be + past participle (영어에서, 가장 기본적인 수동문은 be + 과거분사 (p.p)로 이루어져 있습니다.)

-Let’s examine the bag example more closely. (가방 예문을 좀 더 자세히 살펴보도록 합시다.)

예문) My bag was stolen -여기서 be 동사는 ‘was’ 이고, stolen은 동사 steal의 과거분사 형입니다.

▪ 과거분사는 ‘-n’ 이나 ‘-en’ ‘-ed’로 끝나며 주로 ‘-ed’로 끝나는 단어가 많습니다.

예) blow > blown / know > known

steal >stolen / choose > chosen

arrive > arrived / enter > entered

-Listen for the structure be + past participle in this next statement: (다음 문장에서 be + 과거분사 구조를 들어보세요.)

예문 ) The meat is cooked over an open fire. (고기가 화로에서 익고 있습니다.)

-Here, the verb be is in the present tense “is”. -And “cooked” is the past participle of the verb cook. (여기서 동사 be는 현재형 is이며, cooked는 cook의 과거분사입니다.)

자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.