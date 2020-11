Everyday Grammar: Present Participles (현재분사)

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다.” 영어의 ‘동사(verb)’는 보다 다양한 표현을 위해 종종 ‘분사(Participle)’ 형태로 바뀌어 사용됩니다. 한국어에는 없는 어형이기 때문에 개념 이해가 조금 까다로운 데요. 과거분사에 이어 오늘 매일 문법 시간에는 현재 분사에 대해 알기 쉽게 설명해드립니다.

오늘도 진행자 앨리스 브라이언트 씨의 말로 시작합니다.

-Have you learned any surprising facts recently? (여러분은 최근 어떤 놀라운 사실을 안 게 있나요?) -I have. (저는 있습니다.)

-For example, I learned that insects make up 75 percent of the animal kingdom. (예를 들어 동물의 왕국의 75%가 곤충들로 이루어진다는 걸 알았습니다.)

-I also learned that honey does not spoil. (또, 꿀은 상하지 않는다는 것도 배웠습니다.)

-Both facts were surprising. (두 사실 모두 놀라웠습니다.)

-The word surprising is an adjective that describes the noun facts. (단어 ‘surprising’은 ‘명사 ‘facts’를 설명하는 형용사입니다.)

-Adjectives that end in-ing use a word form called a present participle. (-ing로 끝나는 형용사는 현재분사로 불리는 형태로 사용되는 말입니다.)

▪ 여기서 잠깐! '분사'란 part(부분)를 나누어 가졌다는 의미로, 쉽게 말해 동사가 자기의 역할을 나눠서 ‘형용사’의 역할을 하는 걸 분사라고 합니다. 분사의 형태에 따라 현재분사와 과거분사로 나누어집니다. 지난 시간 과거분사에 이어, 오늘은 현재분사에 대해 살펴보고 있습니다. 현재분사는 동사 진행형의 일부로 사용되거나, 감정 · 행동의 원인이나 이유를 설명할 때 등 매우 다양하게 사용됩니다.

형용사로 사용된 현재분사의 예

예 1) (동사) To run ---> (현재분사) running water

예 2) (동사) To flourish--->(현재분사) flourishing business

예 3) (동사) To discourage---> (현재분사) discouraging glance

다시 브라이언트 씨의 이야기 이어집니다.

-Present participles have different functions in English. (영어에서 현재분사는 다른 기능들을 갖고 있습니다.) -Only some present participles can act as adjectives. (단지 몇몇 현재분사만 형용사처럼 쓰일 수 있습니다.) -These adjectives generally describe the cause for someone’s feelings. (이 형용사는 주로 어떤 사람의 감정을 일으킨 이유를 설명합니다.)

-For instance, the facts caused me to feel surprised. (예를 들어, 그 사실들-곤충이 동물의 세계에서 75%를 차지한다는 것과 꿀은 상하지 않는다는 사실-이 저를 놀라게 만들었습니다.)

-The adjective boring is another good example. (형용사 boring은 또 하나의 좋은 예입니다.)

-Suppose some students are taking virtual classes. (어떤 학생들이 화상 수업을 받고 있다고 생각해봅시다.) -The classes cause so much boredom that the students fall asleep. (화상 수업은 너무 지루해서 학생들이 잠에 빠져 듭니다.)

-You could say: Those boring classes put the students to sleep.

(이 때 여러분은 “그 지루한 수업이 학생들을 잠들게 합니다.”라고 말할 수 있습니다.) -Notice the adjective 'boring' comes before the noun 'classes'. (여기서 형용사 boring이 명사 classes 앞에 놓인 것을 주목하시기 바랍니다.)

-When participles act as adjectives, they appear in the same position in sentences as normal adjectives… after linking verbs and before nouns. (현재분사가 형용사로 쓰일 때는 문장 안에서 일반적인 형용사처럼 연결동사 뒤, 그리고 명사 앞에 놓입니다.)

예문 1) Both facts were surprising. --->여기서 surprising은 연결동사 were 앞에 쓰였습니다

예문 2) The boring class put the students to sleep.--->이 문장에서 boring은 명사 class 앞에 쓰였습니다.

▪ ‘연결동사(linking verbs)’란 주어와 서술어를 연결하는 동사입니다. 대표적인 것으로 모든 be 동사류 (is, are, was, has been …)와 감각동사류 (look, feel, taste …)등이 있습니다. 다음에 연결동사에 대해 좀 더 자세히 설명하겠습니다.

자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.