Everyday Grammar: Past Participles (과거분사)

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다.” 영어의 ‘동사(verb)’는 보다 다양한 표현을 위해 종종 ‘분사(Participle)’ 형태로 바뀌어 사용됩니다. 한국어에는 없는 어형이기 때문에 개념 이해가 조금 까다로운 데요. 오늘 매일 문법 시간에는 과거 분사에 대해 알기 쉽게 설명해드립니다.

오늘도 진행자 앨리스 브라이언트 씨의 말로 시작합니다.

-Do you like to travel? (여러분은 여행을 좋아하십니까?)

-Have you traveled a lot? (여행은 많이 하셨나요?)

-If so, you could say something like this: (만일 그렇다면, 여러분은 이런 식으로 말할 수 있습니다.)

예문 ) I have been to a lot of places. (저는 많은 곳을 가봤습니다.)

-Let’s take a closer look at the statement to examine its grammar.

(이 문장의 문법을 좀 더 자세히 살펴보도록 합시다.)

-I have been to a lot of places.- It uses a word form called a past participle.(이 문장은 과거분사라고 부르는 단어 형태를 사용하고 있습니다.)

-Past participles have different functions in English.(과거분사는 영어에서 다른 기능을 갖고 있습니다.)

-‘been' is the past participle form of the verb ‘be’(여기서 ‘been’은 동사 ‘be’의 과거분사 형태입니다.)

-The speaker did not say, ‘I have went to a lot of places.’ (여기서 화자는 'went'라는 동사를 써서 I have went to a lot of places.라고 말하지 않았습니다.)

-That is because the word 'went' is the past tense, not the past participle. (왜냐하면 went는 과거시제이고, 과거분사가 아니기 때문입니다.)

▪ 여기서 잠깐! 분사란 part(부분)를 나누어 가졌다는 의미로, 쉽게 말해 동사가 자기의 역할을 나눠서 ‘형용사’의 역할을 하는 걸 분사라고 합니다.

분사의 형태에 따라 현재분사와 과거분사로 나누어집니다. 오늘은 과거분사에 대해 살펴보고 있습니다.

다시 브라이언트 씨의 이야기 이어집니다.

-Past participles have three main uses in English. (영어에서 과거분사는 3가지 주요 용도를 갖고 있습니다.)

-One of them is to form perfect verb tenses. –a perfect verb tenses is one that put to the word has / have / had before its main verb. (그 가운데 하나는 동사의 완료시제를 만드는 것입니다. 이 완료시제는 주동사 (been) 앞에 has 나 have 또는 had를 놓은 것입니다.)

예문 1) He has been to a lot of places. (그는 많은 곳을 다녀 봤습니다.)

예문 2) I have been to a lot of places. (저는 많은 곳을 다녀 봤습니다.)

예문 3) I had been to a lot of places. (저는 많은 곳을 다녀봤었습니다.)

▪ 예문 ‘I have been to a lot of places’의 경우, have been은 현재 완료시제입니다. 현재 완료시제는 have / has + 과거분사 (past participle)의 구조로 이루어집니다.

자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.