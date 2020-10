Everyday Grammar: It-Cleft Sentences (It-분열문)

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다.” 영어에서는 무언가를 강조하고 싶을 때 ‘분열문’을 즐겨 씁니다. 오늘 강좌에서는 그 가운데서도 가장 흔히 사용하는 “It-분열문”에 대해 알기 쉽게 설명해드립니다.

오늘도 진행자 앨리스 브라이언트 씨의 말로 시작합니다.

-Today, I want to begin by asking you to examine two sentences and compare their meanings. (오늘 저는 여러분에게 2개의 문장을 검토하고 그 뜻을 비교해달라는 것으로 시작하고 싶습니다.)

-Are the meanings the same or different? (두 문장의 뜻이 같을까요, 아니면 다를까요?)

예문 1) Sammy ate the pizza. (새미가 피자를 먹었습니다.)

예문 2) It was Sammy who ate the pizza. (피자를 먹은 사람은 새미였습니다.)

-So, what do you think? (자, 어떻게 생각하세요?) -The answer is this: (대답은 이것입니다.)

-The first sentence, “Sammy ate the pizza,” is just a simple statement of fact. (첫 번째 문장 “새미가 피자를 먹었습니다.”는 그냥 사실만을 설명하고 있습니다.)

-Unless the speaker stresses one of the words, they are not trying to emphasize anything specific. (화자가 어떤 말을 부각하지 않는 한,어떤 것도 구체적으로 강조하려고 하지 않습니다.)

-But in the second - “It was Sammy who ate the pizza” –the speaker is emphasizing that Sammy did the action, not some other person. (하지만 두 번째 문장, “피자를 먹은 사람은 새미였습니다”에서는 화자가 다른 사람이 아니라 새미가 그 행동을 했다는 것을 강조하고 있습니다.) -It is an example of a cleft sentence. (이게 분열문의 예입니다.)

▪ 여기서 잠깐! 분열문의 정의를 짚고 갑니다. ‘분열문 (cleft sentence)’이란 문장에서 어떤 부분을 강조하기 위해, 일반적인 문장을 두 부분으로 쪼개서 만든 문장을 말합니다. 분열문에는 It-분열문 / what, where, when, why 등 Wh-로 시작하는 분열문 / All-분열문/ There-분열문 등 여러 종류가 있습니다. 오늘은 It-분열문을 살펴보고 있습니다.

다시 브라이언트 씨의 이야기 이어집니다.

-In it-clefts, like the pizza example, the emphasized information always appears after the verb BE. (it-분열문에서는 피자 예문처럼 항상 BE 동사 뒤에 강조하는 정보가 나타납니다.)

문장 구조: It + BE verb + emphasized info + who / that / when + known info

-Most it-clefts use the past tense of BE and begin with the words “It was,” like in the pizza example and in this next example: (대부분의 it-분열문은 Be 동사 과거형을 사용하며 피자 예문과 다음 예문처럼 “It was,”로 시작합니다.

예문 3) -It was the girls who won the science prize. (과학상을 받은 사람은 그 소녀들이었습니다.)

-Here, the speaker is emphasizing that the girls-not some other group-won the science prize. (여기서 화자는 어떤 다른 그룹이 아니라 그 소녀들이 과학상을 받았다는 것을 강조하고 있습니다.)

-Listen for cleft sentences the next time you hear English being spoken, and ask yourself what information they are emphasizing. (다음에 영어 분열문이 들리면 그들이 강조하는 정보가 무엇인지 한 번 자문해보세요.)

자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.