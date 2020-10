Everyday Grammar: ‘To’ 전치사와 장소부사

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다.” 영어에서 어떤 동사는 종종 전치사 ‘to’를 생략합니다. 뒤에 어떤 장소부사가 따라오는 경우입니다. 오늘 문법 시간에 알기 쉽게 소개해드리겠습니다.

오늘도 진행자 앨리스 브라이언트 씨의 말로 시작합니다.

-You have probably heard native English speakers say things like,

(여러분은 아마도 영어 원어민들이 이렇게 말하는 것을 들었을 것입니다,)

-“I’m going to school.” (나는 학교에 가려고 합니다.)

-But why don’t they say, “I’m going to home”?

(그런데 왜 영어 원어민들이 “나는 집에 간다”고 말할 때는 to를 쓰지 않는 걸까요- 원어민들은 보통 I’m going home이라고 말합니다.)

-The answer has to do with the verb go and place adverbs. (대답은 동사 go와 장소부사와 관련이 있습니다.)

-Listen to this speaker use the word home: (이 화자가 home이라는 말을 사용하는 것을 들어보세요:)

예문 1) I’m going home in about 20 minutes. See you there. (나는 약 20분 안에 집에 갈 겁니다. 거기서 봅시다.)

-Here, home acts as an adverb, not a noun. (여기서, home은 명사가 아니라 부사로 쓰이고 있습니다.)

-After the verb go and before some adverbs of place, we omit the preposition ‘to’ (동사 ‘go’ 뒤와 어떤 장소부사 앞에는 ‘to ‘전치사를 생략합니다.)

▪ 여기서 잠깐! 장소부사란 어떤 곳이 있는 곳, 즉 장소를 말하는 부사로, 반드시 동사와 결합해 동사를 꾸며주는 역할을 합니다. 위치나 목적, 이동 방향 등을 나타내는 단어 ‘to’는 영어에서 가장 흔히 쓰이는 전치사의 하나인데요. 전치사란 말 그대로 앞에 놓이는 단어로 단독으로는 아무 뜻도 나타낼 수 없지만, 명사나 동사와 함께 결합해 표현을 더욱 풍부하게 해줍니다.

브라이언트 씨가 또 다른 예를 소개합니다.

-The words downstairs and upstairs are other examples. (아래층과 위층이라는 단어도 다른 예입니다.)

-They describe locations inside a home or building. (이 단어들은 집이나 건물 안의 위치를 설명합니다.)

-Listen to how this speaker uses one of them with the verb go: (이 화자가 동사 ‘go’와 함께 그 중 하나를 어떻게 쓰고 있는지 들어보세요:)

예문 2) Great, let’s go upstairs! The meeting is on the 2nd Floor. (좋습니다, 위층으로 가죠. 회의가 2층에서 열리고 있습니다.)

-Other adverbs that follow this pattern include there and somewhere.

(이런 유형을 따르는 다른 부사들로는 ‘there’과 ‘somewhere’도 있습니다.)

-Listen to these speakers and note the word to does not appear after go.

(이 화자들의 이야기들을 듣고, go 뒤에 to가 보이지 않는 것을 주목해보세요.)

예문 3) I hate staying home! I want to go somewhere fun. (집에 계속 있는 게 싫어요. 어딘가 재밌는 곳에 가고 싶어요.)

예문 4) How about the park? I’m going there for a walk later. (공원은 어때요? 나는 이따가 거기 산책하러 갈 겁니다.)

▪ 이렇게 to 전치사를 생략할 수 있는 또 다른 동사로는 'run'도 있습니다.

예를 들어 “I have to run to downtown.” 이라고 말하지 않고, “I have to run downtown.” 이라고 말하는 것이 좀 더 자연스럽습니다.

자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.