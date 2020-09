Everyday Grammar: Continuous Verbs (연속 동사)

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다.” 어떤 사람이 같은 실수나 말을 자꾸 반복해서 성가시거나 짜증이 날 때가 있습니다. 영어에서는 이럴 때 부사와 연속 동사를 사용해 간접적으로 표현할 수 있습니다. 오늘 강좌에서 알기 쉽게 설명해드립니다.

오늘도 진행자 앨리스 브라이언트 씨의 말로 시작합니다.

-Do you ever get annoyed about something a person does or say often? (여러분은 혹시 어떤 사람의 잦은 행동이나 말에 짜증이 난 적은 없나요?)

-Well, we are all human. (네, 우리는 모두 인간이죠.) -So more than likely, the answer is yes. (그래서 아마도 십중팔구 대답은 ‘그렇다’입니다.)

-Sometimes, English speakers use a continuous verb form to express annoyance about a repeated action or habit. (때때로 영어 구사자들은 연속 동사를 써서 어떤 반복된 행동이나 습관에 대한 짜증을 표현하곤 합니다.)

▪여기서 잠깐! 연속적 행동이나 진행을 나타내는 연속 동사는 be 동사 + "~ing" 로 끝나는 동사로 이루어집니다. 동사에 “~ing”를 붙인 단어는 준동사로, 상황에 따라 동명사가 되기도 하고 현재분사가 되기도 합니다. 여기서는 현재분사의 기능을 갖습니다.

브라이언트 씨가 예문을 소개합니다.

예문 1) He is looking at his phone. (그는 전화기를 들여다보고 있습니다.)

예문 2) You are asking for money. (당신은 돈을 달라고 합니다.)

-In these examples, the continuous verb form does not suggest anything unpleasant. (이 예문들에서 연속 동사는 아무런 불편함도 나타내지 않고 있습니다.) -It simply states facts.(단순히 사실만 밝히고 있습니다.)

-But, when used with an adverb such as always or constantly, It shows that something happens all the time and that things is annoying. (하지만, 언제나 또는 한결같이 같은 부사를 사용하면, 이건 어떤 일이 늘상 일어나고, 그게 성가시다는 것을 보여줍니다.)

무슨 뜻인지 예문을 더 들어보겠습니다.

예문 3) He is always looking at his phone. I never see him reading books.

(그는 항상 전화를 들여다봅니다. 나는 결코 그 사람이 책을 읽는 걸 본 적이 없습니다.)

예문 4) You are constantly asking for money. Sorry, I can’t help this time.

(당신은 지속적으로 돈을 요구하는 군요. 미안합니다. 이번에는 도울 수가 없네요.)

보시는 것 처럼, 예문 3과 예문 4에서 화자는 Be 동사와 ~ing 동사 사이에 부사를 두고 있습니다.

다시 브라이언트 씨의 이야기 이어집니다.

-We can also use the past continuous express annoyance about past behavior, like this: (우리는 과거 행동에 대한 짜증도 과거 연속 동사로 표현할 수 있습니다, 이런 식입니다.)

예문 5) He was always looking at his phone. (그는 항상 휴대전화를 봤어요.)

즉, Be 동사 과거형과 “~ing”로 끝나는 동사 사이에 always 라는 부사를 써서 과거의 어떤 행동에 대한 불편함을 간접적으로 표현하고 있습니다.

자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.