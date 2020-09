Everyday Grammar: Warning with ‘Don’t’ (부정명령문)

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다.” 영어의 명령문은 “~해라” 또는 “~ 하지 마라”는 두 종류의 긍정명령문과 부정명령문으로 나눌 수 있습니다. 오늘은 ‘Don’t’를 이용한 부정명령문에 대해 알기 쉽게 설명해드리겠습니다.

오늘도 진행자 앨리스 브라이언트 씨의 말로 시작합니다.

-Have you ever had to give someone a direct warning or strong advice against doing something? (여러분은 혹시 누군가에게 무슨 일을 하지 말라고 직접적으로 경고하거나 강력한 충고를 해야 했던 적은 없습니까?)

-One way to do that in English is with the word “Don’t” (영어에서는 그럴 때 “Don’t (~하지마라)”라는 말을 사용합니다.)

-Listen to some examples: (몇 가지 예를 들어보세요.)

예문 1) Don’t check your phone when crossing the street. (길을 건널 땐 전화기를 확인하지 마세요.)

예문 2) Don’t lose that key! It’s the only copy I have.(그 열쇠 잃어버리지 마세요! 내가 갖고 있는 유일한 복사본입니다.)

예문 3) Don’t make too much noise. I’m trying to work. (너무 소음을 만들지 마세요. 일하려고 하는 중입니다.) -When we give warnings or advice with Don’t, we are giving commands. (Don’t를 사용해 경고나 충고를 할 때, 우리는 명령을 합니다.)

-To do this, we use the imperative form, also known as the command form. (이렇게 하기 위해 우리는 명령형이라고도 알려진 명령 형태를 사용합니다.)

▪ ‘Don’t’를 사용한 부정명령문 만들기: 평서문에서 문장의 주어를 생략하고 Don't + 동사 원형을 사용합니다.

예문 1) You don’t check your phone! --- > Don't check your phone

예문 2) You don’t lose that key ---- > Don’t lose that key!

다시 브라이언트 씨의 이야기 이어집니다.

-There are a few things to keep in mind when giving warnings or advice with Don’t. (‘Don’t’를 사용해 경고나 충고를 할 때는 몇 가지 유의할 것들이 있습니다.)

-The first is that we use these commands in familiar situations with people we know. (첫 번째 이런 명령어는 아는 사람과 친숙한 상황에 사용합니다.) -We wouldn’t use them with strangers. (낯선 사람과는 이런 명령어를 사용하지 않습니다.)

-But some commands with Don’t are considered friendly reminders.

(하지만 Don’t를 사용한 어떤 명령은 친근하게 상기시키는 것으로 여겨집니다.)

-such as when we say, Don’t forget (예를 들어 “잊지 마세요”라고 말할 때입니다.) -like this: Don’t forget your receipt. You might need it. (이렇게 말이죠: 영수증 잊지 마세요. 필요할지도 모릅니다.)

-You could use such a command with people you do or don’t know.

(이런 명령 화법은 아는 사람이나 알지 못하는 사람이나 다 사용할 수 있습니다.)

-And finally, note that when we add the polite word “please” commands with Don’t become requests, like these: (끝으로, Don’t를 사용한 명령어에, d예의 바른 말 ”please”를 붙이면 요청이 됩니다. 이런 식입니다.)

예문 1) Please don’t lose that the key. (제발 그 열쇠를 잃어버리지 마세요.)

예문 2) Please don’t make too much noise. (제발 너무 소음을 만들지 마세요.)

예문 3) Please don’t check your phone when crossing the street. (제발 거리를 건널 때는 전화기를 확인하지 마세요.)

자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.