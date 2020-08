Everyday Grammar: I wouldn’t…If I were you (If 가정법을 이용한 조언 화법)

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다.”만약~라면” 이라는 뜻을 가지고 있는 영어 “if”는 조건이나 가정을 말할 때 사용됩니다. 미국인들은 if 절을 사용해 완곡하게 충고 또는 조언하기도 하는데요. 오늘은 if 가정법을 이용한 조언 화법에 대해 알기 쉽게 설명해드리겠습니다.

오늘도 진행자 앨리스 브라이언트 씨의 말로 시작합니다.

-These days, I eat almost all of my meals at home.(요즘 저는 거의 집에서 식사합니다.)

-So I cook more. And, I have a lot of leftovers. (그래서 요리를 더 합니다. 그리고, 남는 음식이 많이 있습니다.)

-Sometimes, the leftovers stay in the fridge too long. (가끔, 남은 음식이 냉장고 안에 너무 오래 있습니다.)

-This morning, for example, I was reaching for a container of oatmeal, when my sister said: (오늘 아침, 예를 들어, 제가 오트밀이 들어 있는 그릇을 꺼내려고 하자, 제 동생은 말했습니다:)

-I wouldn’t eat that if I were you. It’s been sitting in the fridge for more than a week. (내가 너(언니) 라면 나는 먹지 않을 거야. 그건 냉장고 안에 일주일 이상 있었어.)

-She was advising that I avoid the food because it was probably spoiled.

(그녀는 그 음식이 상했을 수 있기 때문에 제게 먹지 말라고 조언했습니다.)

There are a few kinds of warnings in English. (영어에는 몇 가지 경고의 종류가 있습니다.)

-Some give direct commands while others give indirect advice against doing something. (무엇을 하는 것에 대해 어떤 건 직접적인 명령을 하고, 또 어떤 건 간접적으로 조언합니다.)

-Today we will look at one indirect warning.(오늘, 우리는 간접적인 경고에 대해 살펴볼 것입니다.)

-I wouldn’t…if I were you. (내가 너라면…나는 ~않을 텐데) -That’s the one my sister used. (이게 제 동생이 사용한 것입니다.)

-It’s a common way to indirectly tell someone not to do something.

(이 화법은 누군가에게 어떤 것을 하지 말라고 간접적으로 말하는 보편적인 방법입니다.)

▪ 여기서 잠깐! “If I were you” 구문은 영어에서 누군가에게 조언할 때 사용하면 아주 좋은 화법으로 If 절에 동사 과거형을 쓰고 있기 때문에 가정법 과거라고 합니다. 실제로 일어나지 않았거나 실현 불가능한 일을 가정 또는 소망하여 표현하는 것으로, 현재로부터 시간상 멀리 떨어진 과거형을 씀으로써 그것이 현재의 사실과 거리가 있다는 것을 보여줍니다.

다시 브라이언트 씨의 이야기 이어집니다.

-Sometimes, we shorten the phrase by removing the if-clause (가끔 우리는 if 절을 생략해 구절을 짧게 만듭니다.)

예문) I wouldn’t work there. I’ve heard bad things about the place. (나는 그곳에서 일하지 않을 겁니다. 그 곳에 대해 나쁜 이야기를 들었습니다.)

이 예문에서는 there 과 I’ve 사이에 “내가 당신이라면”이라는 if 절이 생략됐습니다.

-Other times, in response to someone, we omit the action from the middle of the phrase (어떤 때는 누군가에 대한 대답에서 구절 중간에 행동을 생략합니다.)

예문) A) I was thinking of going to the beach this weekend. (나는 이번 주에 바닷가에 갈 생각을 했습니다.)

B) I wouldn’t if I were you. It’ll be crowded. (내가 당신이라면 (그곳에) 가지 않을 것입니다. 혼잡할 거예요.)

이 예문에서 B 씨는 A 씨에 대한 대답으로 I wouldn’t 뒤에 (go there)이라는 말을 생략했지만 문장의 뜻이 충분히 전달되고 있습니다.

자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.