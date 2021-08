Everyday Grammar: Adjectives from Country Names (국명에서 유래한 고유형용사)

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 오늘은 나라 이름에서 유래한 고유형용사에 대해 살펴보겠습니다.

각 나라의 문법 체계에서 나라 이름은 모두 고유명사입니다.

예를 들어 Korea (한국) China (중국) Japan (일본) France(프랑스), Israel (이스라엘) 등은 모두 어떤 고유한 나라를 지칭하는 명사들이죠.



마찬가지로 한국 사람, 중국 문화, 일본 음식, 이스라엘인 등, 그 나라(고유명사)의 어떤 것을 꾸며주는 형용사도 고유한 형태가 있습니다.

즉, Korean, Chinese culture, Japanese food처럼 영어에는 나라 이름에서 유래한 고유형용사가 있습니다.

그렇다면 예를 들어 중국에 관한 형용사는 왜 한국처럼 Korea에 -n을 붙인 것처럼 China에 -n을 붙여 "Chinan"이라고 하지 않는 걸까요?

그건 역사적인 배경과 관계가 있습니다.

예를 들어 1570년대까지만 해도 영어에는 ‘Chinese’라는 말이 없었다고 합니다. 당시 포르투갈은 전 세계를 누빈 해양강국이었는데요. 그 때 포루투갈 사람들이 먼저 중국 사람과 만났기 때문에 끝에 -ese를 붙여 Chinese(차이니즈)라고 부르게 됐다는 겁니다. Portugal 사람들을 Portuguese(포루투기시)라고 부르는 것과 같은 맥락입니다.

그런가 하면 British (영국의) Irish (아일랜드의), Scottish(스코틀랜드의) 처럼 끝이 "-ish"로 끝나는 고유형용사도 있는데요. 이는 독일에서 유래한 겁니다.

각 나라에서 유래한 고유형용사는 외우는 수밖에 없는데요. 그럼 이 같은 배경지식을 가지고 질 박사와 존 씨의 대화를 들어보시기 바랍니다.

Mr. John: Hi, Dr. Jill, I heard you got a package today. ( 안녕하세요, 질 박사님, 박사님 오늘 꾸러미 하나 받으셨다고 들었어요.)

Dr. Jill: Yes, I got this wall hanging of Chinese poetry. I’m going to hang it over my desk. (그래요. 중국 시가 적힌 벽걸이를 받았어요. 제 책상 위에 걸어두려고 해요.)

Mr. John: Say, did you ever wonder why we say “Chinese” and not “Chinan” or “Chinian?” (저, 박사님은 우리가 왜 “Chinan”이나 “Chinian”이라고 하지 않고 “Chinese”라고 하는지 궁금한 적이 있으십니까?)

Dr. Jill: You know, I have! And I found out it’s because the Portuguese met them before the Italians or the Germans did. (그래요. 있답니다. 그리고 저는 그 이유가 포르투갈 사람들이 이탈리아 사람들이나 독일 사람들보다 먼저 그들을 만났기 때문이라는 것을 알아냈죠.)

Mr. John: Huh? I get the feeling we’re heading for one of your talks on the history of the English language…(네? 어쩐지 우리가 영어 역사에 대한 이야기로 흘러가는 것 같은 느낌이 드네요.)

Dr. Jill: Just a short one. I’ve been looking into why we have so many ways to make an adjective from a country name. I read that we didn’t have the word "Chinese" until around 1570. (아주 짧은 겁니다. 저는 우리가 왜 이렇게 나라 이름에서 따온 형용사를 만드는 방법이 많은지 좀 살펴봤거든요. 우리가 1570년경까지 ‘Chinese’라는 말이 없었다는 것을 읽었습니다.)

Mr. John: So we also have Japanese, Senegalese and other adjectives with -ese. (그래서 우리가 재패니즈, 세네갈리즈, 또 다른 -ese를 갖고 있는 형용사가 있네요.) Where did our word “French” come from, then? (그럼 “Franch(프랜치)”라는 말은 어디서 온 건가요?)

Dr. Jill: Glad you asked. You know how we can “British,” “Irish” and “Scottish?” (물어줘서 기뻐요. 당신은 우리가 어떻게 브리티쉬, 아이리쉬, 스카티시라고 말하는지 아세요?) That’s the -ish ending we get from German. (-ish로 끝나는 것은 독일어에서 따온 겁니다.)

국명에서 유래한 또 다른 고유형용사도 살펴볼까요?

많은 중동 국가 이름에서 유래한 고유형용사는 끝에 -i-를 붙이는 경우가 많은데요. 이는 아랍어에서 온 것입니다.

Iraqi

Yemeni

Omani

Pakistani

Somali

Bengali

국명에서 유래한 고유형용사들로 -ian으로 끝나는 것도 있습니다.

Russian

Egyptian

Norwegian ...

이들 고유형용사는 라틴어나 프랑스어에서 유래한 것입니다.

자, 이제 동영상을 한 번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다.