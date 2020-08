Everyday Grammar: 행동을 나타내는 AS…AS 비교 구문 (2)

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 오늘은 미국인들이 비교를 나타낼 때 흔히 사용하는 “AS…AS “ 관용구 두 번째 시간으로, 행동을 나타내는 AS…AS 비교 구문에 대해 알기 쉽게 설명해드리겠습니다.

오늘도 진행자 앨리스 브라이언트 씨의 말로 시작합니다.

-I just got back from a wiener dog race. (저는 방금 위너 개 경주대회에서 돌아왔습니다.)

▪여기서 잠깐! 위너 개 경주대회란? 미국과 호주 등 일부 서구권 국가에서는 인기 있는 닥스훈트 견종의 이색 경주시합입니다. 닥스훈트는 짧은 다리에 긴 귀를 가지고 있어 일반적으로 잘 못 달릴 것으로 생각하지만 오소리를 사냥하던 습성이 있어 의외로 무척 빠른 편입니다.)

-Two dogs – Barky and Milo – ran equally fast. (두 마리 개, 바키와 마일로가 똑같이 빠르게 달렸어요) -Barky ran as fast as Milo. (바키는 마일로만큼 빠르게 달렸습니다.)

-You just heard me make an as…as comparison between the actions of the dogs. (여러분은 방금 제가 개들의 행동을 표현할 때 as..as 비교문을 쓴 것을 들으셨습니다.)

-As…as comparisons express that two things are the same or equal in some way.( As…as 비교문은 두 가지의 것이 어떤 식으로 같거나 동등한 것을 표현합니다.)

-When comparing equal actions, we use the form as adverb as. (같은 행동을 비교할 때, 우리는 as 부사 as 형태를 사용합니다.)

- I used the adverb “fast” (저는 부사 “fast”를 썼습니다.)

▪부사는 동사나 형용사, 또는 다른 부사를 꾸며주는 말입니다.

-Jonathan, would you give us another example? (조너선, 다른 예를 하나 주시겠어요?)

-Sure! I’ll talk about musical groups I like. (물론입니다. 저는 제가 좋아하는 음악 그룹에 대해 말하겠습니다.)

-Fishbone performs as energetically as Living Colour. (피시본은 리빙컬러만큼 활력있게 공연합니다.)

-Thanks Jonathan! (고마워요 조너선!)

▪ 행동을 나타내는 AS...AS 비교문은 주어 + 동사 + as + 부사 + as + 명사 또는 명사구의 문장 구조로 이루어집니다.

조너선 씨의 말을 예로 들어보겠습니다.

예문) Fishbone performs as energetically as Living Colour. (피시본은 리빙컬러만큼 활력있게 공연합니다.)

이 문장은 주어 (Fishbone) + 동사 (performs) + as + 부사 + as (as energetically as) + 명사 (Living Colour)로 이루어져 있습니다.

참고로 지난 시간에 배운, As…As 관용구를 이용해 성질, 특질을 비교할 때의 문장 구조는 as + 형용사 + as 형태로 이뤄지는 것 기억하시기 바랍니다.

다시 브라이언트 씨의 이야기 이어집니다.

-As…as comparisons can also express inequality. (as…as 비교는 같지 않은 것도 나타낼 수 있습니다.)

-For example, if Barky and Milo did not run equally fast, I could say:

(예를 들어 바키와 마일로가 똑같이 빠르게 달리지 않았다면 저는 이렇게 말할 수 있습니다.) -Barky does not run as fast as Milo. (바키는 마일로만큼 빠르지 않아요.)

-Alright, it’s your turn again, Jonathan. (자, 조너선 다시 당신 차례입니다.)

-Sure Thing. These headphones don’t work as well as the others.(알겠어요. 이 헤드폰은 다른 것만큼 잘 안 돼요.)

-Yeah, I know! I’ve used those headphones and one side has no sound. (네. 알아요! 저도 그 헤드폰을 썼었는데 한쪽 소리가 안 나요.)



