Everyday Grammar: Future Continuous (미래진행형 시제)

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 오늘은 ‘미래진행형’ 시제에 대해 알아봅니다.

영어와 한국어가 크게 다른 점의 하나는 바로 영어에는 ‘진행형’이라는 시제가 있다는 것입니다. 진행형도 크게 현재 / 과거 / 미래 시제로 구분하는데요. ‘미래진행형’은 미래의 어느 시점에도 어떤 동작이 계속되는 것을 표현할 때 쓰는 시제입니다.

미래 진행시제를 만드는 방법은 [주어 +will be + 동사 + ~ing ]

이해를 돕기 위해 예문 몇 개를 제시합니다.

예문 1) I will be running a marathon this Saturday. (나는 이번 토요일, 마라톤을 뛰고 있을 거예요.) -> 이번 토요일은 아직 오지 않은 미래의 어느 시점을 나타냅니다. 그리고 그 때, 화자는 마라톤 동작을 완료한 게 아니라 계속하고 있을 예정이라는 것을 알려주고 있습니다.

예문 2) He will be cleaning tomorrow this time. (그는 내일 이맘때쯤 -미래 특정 시점 - 청소를 하고 있는 중일 겁니다.)

예문 3) She will be studying at the library tonight. (그녀는 오늘 밤 -미래의 특정 시점 - 도서관에서 공부를 계속하고 있을 거예요.)

그렇다면 미래진행형과 미래완료 시제은 어떤 차이가 있을까요?

미래의 특정 시점에도 그 동작이나 사건이 계속되고 있으면 미래진행형 시제를, 미래의 특정 시점에 그 동작이나 사건이 끝났으면 미래완료형 시제를 사용하면 됩니다.

미래완료형 시제) I will have finished cleaning my room by then.(제가 그때까지는 제 방 청소를 끝내놨을 겁니다.)

미래진행형 시제) I will be cleaning by then. (저는 그때까지 제 방 청소를 하고 있는 중일 겁니다.)

자, 그럼 이런 내용을 생각하시면서, 질 박사(Dr. Jill)와 존 씨(Mr. John)의 대화 내용을 들어보시기 바랍니다.

Dr. Jill: Hi John, what are you thinking about today? (안녕하세요 존? 오늘 무슨 생각 하고 계세요?)

Mr. John: Do you remember Ted? (테드 생각나세요?)

Dr. Jill: Oh yes – that funny student who always slept in class. (아, 네 – 수업시간에 항상 자던 그 재밌는 학생 말이죠.)

Mr. John: Right! That’s the guy. I bet if I call him in 1 minute, he will be sleeping. (맞아요. 그 친구요. 제가 만약 그친구한테 지금 전화를 걸면, 장담하건대 그 친구는 자고 있는 중일 거예요.) --> 이 문장에서 미래진행형 시제를 볼 수 있습니다. 즉 존이 1분 안에 전화하는 것은 미래의 시점, 테드가 자고 있는 중일 거라는 것은 동작의 계속을 나타내고 있습니다.

Dr. Jill: I can surprise him with a grammar question. (나는 문법 질문으로 그를 놀라게 할 수 있어요.)

Mr. John: He will think he’s having a nightmare! (그는 악몽을 꾸는 걸로 생각할 겁니다.)

Dr. Jill: So you will be calling Ted – even though you think he will be sleeping? (그래서 당신은 테드에게 전화하려는 거군요? 비록 그가 자고 있는 중일 거라고 생각하면서도 말이죠.)

Mr. John: Well, at least until we interrupt Ted’s sleep. (네. 적어도 우리가 테드의 잠을 방해하기 전까지는요.) – and you just used the future continuous – future refers to time and continuous refers to the action continuing. (맞습니다. – 그리고 방금 박사님이 미래진행형을 쓰셨어요. 미래는 시간을 나타내고, 진행은 어떤 동작이 계속되는 것을 나타내는 거죠.) --> 질 박사는 존이 전화할 것이라는 것과 테드가 자고 있을 것이라는 말을 하면서 미래진행형 시제를 사용했습니다.

Dr. Jill: Well, let’s give him a call right now. (뭐, 지금 당장 그에게 전화합시다.) I’m afraid I will not be making a new friend, though. (비록 새 친구를 만들지 못할까봐 겁이 나긴 하지만요.) --> 이 문장에서는 부정을 의미하는 부사 'not'을 사용해 미래진행형 부정문을 만들었습니다.

Ted: Hello (여보세요.)

Mr. John: Ted! Dr. Jill has a question for you. ( 테드! 질 박사님이 너에게 질문이 있으시대.)

Dr. Jill: Ted, can you give me an example of the future continuous? (테드, 미래진행형 예문 좀 줄 수 있어요?)

그리고 테드가 소리를 지르는 것으로 세 사람의 대화는 끝이 납니다.

자, 이제 동영상을 한 번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다.