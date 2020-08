Everyday Grammar: AS…AS 비교 구문 (1)

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 오늘은 미국인들이 비교를 나타낼 때 흔히 사용하는 “AS…AS “ 관용구에 대해 알기 쉽게 설명해드리겠습니다.

오늘도 진행자 앨리스 브라이언트 씨의 말로 시작합니다.

-Staying home too long can get boring, am I right? (집에서 너무 오래 지내는 건 지루해질 수 있어요? 제가 맞나요?) -But good news for me: (하지만 제게 좋은 소식이 있어요:)

-I just bought two books from my favorite bookstore.(제가 좋아하는 서점에서 이제 막 책 두 권을 샀습니다.) -I started reading them and they are equally interesting. (그것들을 읽기 시작했고요. 둘 다 똑같이 재밌습니다.)

-This book is as interesting as this book. (이 책은 이 책만큼 재밌습니다.)

-In English, we can use the word “as” to make equal comparisons between the qualities of two things or people. (영어에서는 두 개의 사물이나 사람의 특질을 동등 비교할 때 “as”라는 단어를 쓸 수 있습니다.)

-When we compare the qualities in this way, we use the form “as + adjective + as”’ (이런 식으로 특질을 비교할 때 우리는 as + 형용사 + as 형태를 사용합니다.)

-For instance, you heard me use the adjective “interesting” to compare the qualities of the books. (예를 들어, 여러분은 제가 이 책들의 특질을 비교하기 위해 “재미있는”이라는 형용사를 사용한 걸 들으셨습니다.)

-Anna, would you give us another example? (아나, 다른 예도 주시겠어요?)

-Sure, My neighbor’s garden is as colorful as mine. (물론입니다. 내 이웃집 정원은 내 것(정원)만큼 다채로와요.”

-Thanks, Anna! (고마워요, 아나!)

▪ 여기서 잠깐! 특질을 비교하는 AS…AS 관용구는 어떤 문장 구조로 이루어지는지 배우고 갈까요?

주어 + 동사 + as + 형용사 + as + 명사 / 명사구입니다.

위 아나 씨의 말을 예로 들어보면:

예문) My neighbor’s garden is as colorful as mine.

여기서 My neighbor’s garden (내 이웃의 정원)은 주어

is 는 Be 동사, as colorful as는 as + 형용사 + as, mine 은 대명사입니다.

다시 브라이언트 씨의 이야기 이어집니다.

-You will also hear these comparisons used to express inequality.

(여러분은 같지 않은 특질을 표현할 때도 이 비교 문구를 들을 수 있습니다.)

-For example, if my books were not equally interesting, I could say:

(예를 들어 제 책들이 똑같이 재밌지 않을 때, 저는 이렇게 말할 수 있습니다: )

-This book is not as interesting as this book. (이 책은 이 책만큼 재밌지 않습니다.)

-Your turn again, Anna. (아나, 다시 당신 차례예요.)

-Of cause, My garden is not as colorful as my neighbor’s garden. (물론이에요. 제 정원은 제 이웃집 정원만큼 다채롭지 않습니다.) -But still, you both have lovely gardens. (하지만 그래도 둘 다 아름다운 정원입니다.)

다음 시간에는 AS…AS 비교 구문의 또 다른 사용법 살펴보겠습니다.

자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.