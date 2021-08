Everyday Grammar: Future Perfect Continuous (미래완료진행형)

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 오늘은 ‘미래완료 진행형’ 시제에 대해 알아봅니다.

영어의 동사는 크게 12개의 시제로 구분합니다. 한국어에는 없는 시제도 여럿 있는데요. 그 가운데 하나가 ‘완료진행형 시제(Perfect Continuous Tense)’입니다. 완료진행형 시제도 또 다시, 과거 / 현재 / 미래 시제로 나뉩니다.

미래완료 진행형은 크게 두 가지, 즉 미래완료 + 진행형으로 이루어져 있습니다. 즉 미래의 어느 특정 시점( 미래완료)이 될 때까지 어떤 동작이 계속되고 있음을 나타내는 시제인데요. 미래완료와 미래완료진행형을 간단히 구분하면, 미래완료는 과거나 현재 시작된 어떤 일이 미래라는 기준 시점에 도달했을 때의 상태, 미래완료진행형은 과거나 현재 시작된 어떤 동작이 미래라는 기준 시점까지 계속되고 있음을 나타낸다고 보면 됩니다.

미래완료 예문) I will have arrived home by six tomorrow. We can meet then. (나는 내일 여섯 시에 도착해 있을 거야. 우리는 그때 만날 수 있어.) 이 예문은 아직 일어나지 않은 미래의 두 개의 사건이 이야기 하고 있습니다. 즉 내일 여섯 시에 나는 도착한 상태로, 내가 도착하는 것은 만나는 것보다 더 먼저 완료된 상태가 됩니다.(미래완료)

반면 미래완료진행형은 미래의 어느 시점에도 그 동작이 계속되고 있음을 표현합니다.

예문) When I turn Thirty, I will have been playing piano for twenty-one years. (내가 서른살이 되면, 나는 23년째 피아노를 치는 게 되는 겁니다).--> 이 문장은 두 가지 구조로 이뤄져 있습니다. 즉 내가 서른살이 되는 것(미래완료 시점)과 그 때까지 피아노를 치고 있는 것(진행형)입니다. 그리고 내가 피아노를 치는 것은 23년째가 됩니다.

예문) Sam will have been removing the waste from the backyard tomorrow (샘은 내일 뒤뜰에서 쓰레기를 치우고 있을 것입니다.)-->샘은 내일이라는 미래의 특정 시점에 쓰레기를 치우는 동작을 계속하고 있을 것입니다.



미래완료진행형의 기본 문장 구조는 will + have + been + 동사 + ~ing (현재분사)입니다. 또는 “when”이나 “by the time” 등 시점을 가리키는 단어와 함께 미래 조동사 "will" 대신 “be going to (~할 것이다)”라는 관용구를 쓸 수도 있습니다.

자, 이런 내용을 생각하시면서 질 박사(Dr. Jill)와 존 씨(Mr. John)의 대화를 들어보시기 바랍니다.

Dr. Jill: John, are you ready to talk about grammar? (존, 문법에 대해 이야기할 준비가 됐나요?)

Mr. John: Oh, hi, Dr. Jill, I was just watching Back to the future. It’s so funny! (오, 안녕하세요. 질 박사님, 저는 막 ‘백투더퓨처’를 보고 있었어요- 백투더퓨처는 타임머신을 타고 과거와 미래를 오가는 스티븐 스필버그 감독이 제작한 인기 공상과학 영화입니다. -너무 재밌어요!)

Dr. Jill: I loved it, too! The movie goes with the tense we’re teaching today – the future perfect continuous. We’re going to the future, too! (나도 좋아해요! 그 영화 우리가 오늘 가르치려는 시제가 있죠. – 미래완료진행형. 우리도 미래로 갈 거예요!)

Mr. John: I get it, because the future perfect continuous is like going to the future and looking back at the past. (알겠어요. 미래완료진행형은 미래로 가서 과거를 되돌아보는 것과 같으니까요)

Dr. Jill: Let’s see – how about if we celebrate your anniversary?

(어디보자 – 만약 우리가 당신의 기념일을 환영한다면 어떨까요?) By this September, you will have been working with me for six years! (이번 9월이면, 당신이 나와 일한 지 6년이 된답니다!)

Mr. John: It’s hard to believe. Your example has two times – one point, September, and a duration, six years. (믿기 어렵네요. 박사님의 예문은 2개의 시점이 있어요. – 하나는 9월, 그리고 6년이라는 기간이죠.)

Dr. Jill: Right. Do you know another way to make the future perfect continuous? (맞아요. 미래완료진행형을 만드는 또 다른 방법을 알고 있나요?)

Mr. John: You bet – the other way is using "be going to have been" plus a present participle followed by “when” or “by the time” and the second action. (물론이죠 – 다른 방법은 when 이나 by the time과 두 번째 행동 뒤에 will 대신 “ be going to have been” + 현재분사를 사용하는 거죠. )

예문) The band is going to have been playing for three hours by the time the dance ends. (그 밴드는 춤이 끝날 때까지 3시간 동안 연주를 하고 있을 겁니다. )

Dr. Jill: That sounds like your band, John. I think this means you have to plan some breaks, right? You don’t want the musicians to get too tired. (이야기인즉슨, 당신 밴드를 말하는 것 같군요. 존, 내 생각에는 당신은 어떤 쉬는 시간 계획을 짜야 할 것 같아요. 그쵸? 당신은 음악인들이 너무 피곤해지는 걸 원치 않죠.)

Mr. John: True, Dr. Jill. Three hours is too long to play music without a break. (맞아요. 질박사님, 쉬지 않고 3시간을 연주하는 것은 너무 깁니다.)

자, 이제 동영상을 한 번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다.