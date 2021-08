Everyday Grammar: Past Perfect Continuous Tense (과거완료진행형 시제)

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 오늘은 ‘과거완료진행형’ 시제에 대해 알아봅니다.

영어의 동사는 크게 12개의 시제로 구분합니다. 한국어에는 없는 시제도 여럿 있는데요. 그 가운데 하나가 ‘완료진행형 시제(Perfect Continuous Tense)’입니다.

완료진행형 시제도 과거 / 현재 / 미래 시제로 나뉘는데요. 과거완료 진행형은 과거완료 + 진행형으로 이해하시면 됩니다. 즉 과거완료와 마찬가지로 과거의 어느 시점보다 더 이전에 일어난 일(과거완료)이 과거까지 계속되고 있음(진행형)을 표현합니다.

문장 구조는 had + been + 동사 + ~ing (과거분사) 입니다.

예문) I had been working at the company for five years when I got the promotion. (나는 승진했을 때, 회사에서 5년 동안 일하고 있었습니다.) -> 이 예문에서는 승진한 일과 5년간 일한 두 개의 사건을 나열하고 있습니다. 승진한 것은 과거이므로 일한 것은 그 이전, 즉 과거완료가 됩니다. 그리고 5년간 계속 일한 것은 동작의 계속이기 때문에 진행형으로 나타냅니다.

예문) You had been shopping in that market before you came home. (당신은 집에 오기 전에 그 상점에서 쇼핑하고 있었습니다.) -> 이 예문에서 당신이 집에 온 것은 과거 시점이므로, 집에 오기 전에 쇼핑한 것은 그 이전, 즉 과거완료가 됩니다. 그리고 집에 오기 전까지 쇼핑을 계속했기 때문에 진행형을 썼습니다.

예문) He had been drinking milk out of the carton when Mom walked into the kitchen. (엄마가 부엌에 들어갔을 때, 그는 상자째 우유를 마시고 있었습니다.) -> 이 예문은 엄마가 부엌에 들어간 것과 그가 우유를 마시고 있었던 두 개의 사건이 알려주고 있습니다. 엄마가 부엌에 들어간 것보다 그가 우유를 마시고 있었던 일이 더 과거의 일이기 때문에 과거완료이며 당시에도 그의 동작이 계속되고 있었으므로 과거완료진행형으로 표현할 수 있습니다.

자, 이런 내용을 생각하시면서 질 박사(Dr. Jill)와 존 씨(Mr. John)의 대화를 들어보시기 바랍니다.

Mr. John: What’s on mind today, Dr. Jill? (무슨 일이예요 오늘, 질 박사님?) ->What’s on mind는 원어민들이 대화를 이끌며 자주 쓰는 일상 표현으로 무슨 일이야? 무슨 생각해? 정도의 의미로 이해하면 됩니다.

Dr. Jill: Hi John, I was looking back through my diaries again. (안녕하세요 존? 난 지금 내 일기장을 다시 들여다보고 있었어요.)

Mr. John: You have some crazy stories in them! (박사님 그 안에 기가 막힌 이야기들이 있죠!)

Dr. Jill: I know! I was just noticing how often I wrote about the duration of past activities. (그래요. 내가 얼마나 자주 과거의 활동 기간에 대해 썼는지 알아채는 중이랍니다.)

Mr. John: Can you give an example? (예를 하나 들어 주시겠어요?)

Dr. Jill: Listen to this sentence: “I had been dancing for four hours straight before the police arrived.” ( 이 문장을 들어보세요: "나는 경찰이 도착하기 전에 4시간 내내 춤을 추고 있었다.")

Mr. John: Oh wow! Was this one of the crazy rock concerts you used to go to? (오 와우! 박사님이 전에 가곤 했던 그 굉장한 록 콘서트 가운데 하나인가요?)

Dr. Jill: I still go to them! But the one I wrote about in my journal was a long time ago. (나는 지금도 가요! 하지만 내 일기장에 적은 것은 아주 오래전의 일이죠.)

Mr. John: I noticed you used the past perfect continuous” (저는 박사님이 과거완료진행형을 사용한 것을 알아챘습니다.)

"I had been dancing for four hours straight before the police arrived.”

-->질 박사가 춤을 춘 것은 경찰이 도착하기 전의 시점(과거)보다 더 이전, 즉 과거완료이며 진행형(dancing)을 통해 그 때까지도 춤을 계속 추고 있었다는 것을 나타내고 있습니다.

Mr. John: Do you have more examples from the diary? (박사님 일기장 속에 예문이 좀 더 있습니까?)

Dr. Jill: Yes, here’s another one: “I had been sitting in jail for eight hours before my husband came to pay the fine.” ( 네. 여기 하나 더 있어요: "나는 남편이 벌금을 내러 오기 전까지 8시간 동안 유치장에 앉아 있었다.")

Mr. John: Wow! So the action in progress was sitting in jail, and the action ended when your husband arrived to get you out of jail.(와우. 그러니까 진행중인 행동은 유치장에 계속 앉아있었던 것, 그리고 그 행동은 박사님 남편이 유치장에서 꺼내주기 위해 도착했을 때 끝난 거군요.)

Dr. Jill: Yes, and it was the last time.(그래요. 그리고 그게 마지막이었죠.)

자, 이제 동영상을 한 번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다.