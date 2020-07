Everyday Grammar: used to + 동사 원형

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 오늘은 미국인의 일상 영어에 자주 쓰이는 관용구 “used to”에 대해 알기 쉽게 설명해드리겠습니다.

오늘도 진행자 앨리스 브라이언트 씨의 말로 시작합니다.

-I am a little thirsty. ( 제가 목이 좀 마르네요.) Hmm, What should I drink? (흠, 뭘 마셔야 할까요?) Maybe I’ll have a hot cup of tea. (뜨거운 차 한 잔 좀 해야 할 것 같아요. )

-I used to drink coffee. (저는 커피를 마시곤 했어요.) But I don’t anymore. (하지만 더 이상은 아니예요.)

-Some English learners find the phrase “used to” difficult to understand.

(영어를 배우는 분들 가운데 어떤 분들은 “used to”라는 관용구를 이해하는 데 어려움을 느낍니다.)

-Often they confuse it with “be used to,” which looks and sound similar but has a different meaning. (종종 모양도 비슷하고 소리도 비슷하지만 다른 뜻을 갖고 있는 “be used to”와 혼동하기도 합니다.)

-Today, I will talk about “used to.” (오늘, 저는 “used to”에 대해 이야기하려고 합니다.)

-It is considered a modal verb, though an unusual one, since it is only found in the past tense. (used to는 오직 과거형에서만 발견돼서 특이하지만 법조동사로 간주합니다.)

▪ 여기서 잠깐, 법조동사란? 법조동사(modal verb)는 조동사(auxiliary verb)의 일종입니다. 조동사는 본동사(main verb)를 도와주는 역할을 하는데요. 본동사만으로 나타내기 어려운 의미를 전달할 때 쓰입니다. 법조동사는 가능이나 추측, 권유, 허가, 과거의 습관 등을 나타낼 때 쓰이는 동사로, can, may, must, ought to, used to, will 등이 대표적인 법조동사입니다.

다시 브라이언트 씨의 설명 이어집니다.

-We use “used to” to say that something happened repeatedly or existed in the past but does not happen or exist now. (우리는 과거에 어떤 것이 반복적으로 일어났거나 존재했지만 지금은 더 이상 일어나거나 존재하지 않는 것을 말할 때 "used to"를 사용합니다.)

-So, when I say I used to drink coffee, I mean I drank it repeatedly in the past but don’t anymore. (그러니까, 제가 커피를 마셨었다고 말하면 그건 과거에는 커피를 반복적으로 마셨지만 이제는 더 이상 아니라는 것을 의미합니다.)

▪ used to를 위한 문장 구조는 Subject (주어) + used to + base verb (동사 원형 ) 으로 이뤄집니다. 여기서는 주어 뒤에 be 동사를 사용하지 않습니다. 즉, I am used to drink가 아니라 I used to drink라고 해야 올바른 문장이 됩니다.

-Look for the correct structure in this next example about a past state:

(다음 예문에서 과거에 관한 올바른 문장 구조를 살펴보세요.)

예문) Sacha (subject) used to like (base verb) the city. But says it has changed a lot.

(사샤는 도시를 좋아했어요. 하지만 많이 변했다고 말합니다.)

이제 여러분이 전에 했던 것들이나 좋아했던 것, 하지만 이제는 더 이상 아닌 것들을 "used to"를 이용해 다른 사람에게 한 번 이야기해 보세요.

다음 시간에는 비슷하지만 다른 관용구 “be used to” 에 대해 알아보겠습니다.

자, 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.