Everyday Grammar: Try to 와 Try~ing의 차이

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 영어 동사 “try”는 부정사나 동명사가 함께 쓰이는 말입니다. 또 어떤 품사가 뒤에 따르느냐에 따라 의미도 달라지는데요. 오늘은 Try to와 Try~ing에 대해 알기 쉽게 설명해드리겠습니다.

오늘도 진행자 앨리스 브라이언트 씨의 말로 시작합니다.

-Let me try telling you something really cool about gerunds and infinitives. (여러분에게 동명사와 부정사에 대해 정말 근사한 걸 말해보려고 합니다.)

-In English, we sometimes follow a verb with another action. (영어에서는 종종 동사 뒤에 또 다른 행동이 따릅니다.) -When we do this, we must use an infinitives or gerunds. (이때는 반드시 부정사나 동명사를 써야 합니다.)

-For example, I said Let me try telling you…

(예를 들어, 제가 당신에게 ~말해보려고 한다고 말했을 때)

-Notice the verb “try” is followed by the gerund “telling"

(동사 “try” 뒤에 동명사” telling”이 뒤에 온 것을 알 수 있습니다.)

▪ 여기서 잠깐! 동명사는 i-n-g로 끝나는 동사형이면서 명사로 쓰여진다는 것 기억하시죠?

예문 1) “I love laughing” (나는 웃는 것을 좋아합니다.)

부정사는 동사의 원형으로, 보통 그 앞에 “to”가 붙습니다.

예문 2) I want to go for a walk” (저는 산책하러 가고 싶습니다.)

영어에서 대부분의 동사는 동명사 또는 부정사가 따라옵니다.

예문 1에서는 ”love”라는 동사와 “laughing”이라는 동명사가 쓰였습니다.

예문 2에서는 “want”라는 동사와 “to go”라는 부정사가 쓰였습니다.

그런데 동명사나 부정사 둘 다 쓸 수 있는 동사도 있습니다. 하지만 이런 동사는 여러분이 어떤 걸 사용하느냐에 따라 그 의미가 달라집니다. 그런 동사 가운데 하나가 바로 “try”입니다.

다시 브라이언트 씨의 말을 들어보시죠.

-Let’s look at the verb Try and I’ll show you what I mean.

(자, 그럼 try라는 동사를 한 번 살펴보겠습니다. 그리고 제 말이 무슨 뜻인지 보여 드리겠습니다.)

-The verb “Try” can be followed by an infinitive or a gerund

(동사 “Try”는 부정사나 동명사가 따라올 수 있습니다.) -and the meaning changes a little with each.(그리고 각각 뜻이 조금씩 바뀝니다.)

-When you Try to do something (여러분이 무언가를 하려고 노력할 때)

-it means you makes an effort but the action is difficult or impossible.

(이건 여러분이 노력을 하지만, 행동이 어렵거나 불가능하다는 것을 의미합니다.)

-Take a look at this example: (이 예문을 살펴볼까요?)

예문 3) I tried to lift that box but it was too heavy. Can you help me?

(제가 그 상자를 들려고 했는데 너무 무거웠어요. 저 좀 도와주시겠어요?)

-Lifting a heavy object is often difficult. (무거운 물건을 드는 것은 때로는 어려운 일입니다.)

-But when you Try doing something, (하지만 여러분이 무언가를 한 번 해볼 때)

-It means you are experimenting with an action to find out if it works,

(이건 여러분이 행동으로 그게 되는지 실험해보는 것을 뜻합니다.)

as in this example: (이 예문에서:)

예문 4) My back hurts. I tried taking pain medicine but it’s not helping.

(제 등이 아파요. 진통제를 먹었는데 도움이 안 되네요.)

-The action itself isn’t difficult but may or may not have the desire result.

(행동 자체는 어렵지 않지만, 원하는 결과는 얻을 수도, 얻지 못할 수도 있는 겁니다.)

정리하면 “Try to”는 "~을 하기 위해 (최선을 다해) 노력하는 것" “Try~ing”는 그냥 (시도)해 보는 것입니다.

예문 5) I tried to solve the problem. ( 그 문제를 풀려고 애를 썼습니다.)

예문 6) Try adding salt to your potatoes. (감자에 소금 한 번 쳐 보세요.)

자. 이해가 좀 되셨나요? 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.