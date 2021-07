Everyday Grammar: Present Perfect Continuous Tense (현재완료진행형 시제)

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 오늘은 ‘현재완료진행형’ 시제에 대해 알아봅니다.

영어의 동사는 크게 12개의 시제로 구분합니다. 한국어에는 없는 시제도 여럿 있는데요. 그 가운데 하나가 ‘완료진행형 시제(Perfect Continuous Tense)’입니다.

완료진행형 시제도 과거 / 현재 / 미래 시제로 나뉘는데요. 현재완료진행형은 현재완료 + 진행형으로 이해하시면 됩니다.

즉, 현재완료진행형은 과거에서 시작해 현재까지 계속 진행되고 있는 행위나 사건을 표현하는 시제입니다.

현재완료가 과거에 발생한 행위나 사건이 어떤 결과를 낳았는지에 주목한다면, 현재완료진행형은 그 행위나 사건이 지금도 계속되고 있다는 점에 좀 더 주목합니다.

현재 완료 예문) She has written three letters already. (그녀는 벌써 3통이나 편지를 썼습니다.)

현재완료진행형 예문) She has been writing three letters for three hours (그녀는 세 시간째 편지 3통을 쓰고 있습니다.) 차이점을 아셨나요?

현재완료진행형을 만드는 방법은 주어 + have / has + been + 동사 +ing 입니다.

예문 1) I have been writing articles on different topics since morning.

(나는 아침부터 다양한 주제들에 관해 글을 쓰고 있습니다) :여기서 화자는 현재완료진행형 시제를 이용해, 아침에 글을 쓰기 시작해 지금까지 계속 글을 쓰고 있는 것을 전달하고 있습니다.

예문 2) He has been reading the book for two hours. (그는 두 시간째 책을 읽고 있습니다.) : 여기서 화자는 두 시간전 책을 읽기 시작해 지금도 책을 읽고 있다는 것을 알 수 있습니다.

자, 이런 내용을 생각하시면서 질 박사(Dr. Jill)와 존 씨(Mr. John)의 대화를 들어보시기 바랍니다.

Dr. Jill: John, you look sad today. (존, 오늘 슬퍼 보이네요.)

Mr. John: Yes, I made a bad investment decision. I’ve been watching the cryptocurrency markets for a few hours…and well, let’s just say my bank account is hurting. (네. 제가 나쁜 투자를 했거든요. 저는 두 시간째 암호화폐 주식 시장을 지켜보고 있습니다... 그리고 뭐, 그냥 제 은행 계좌가 아프다고 말해두죠.)

Dr. Jill: Oh! I’m sorry. What happened? (오! 미안해요. 무슨 일이었는데요?)

Mr. John: On Twitter, Elon Musk made fun of the cryptocurrency I invested in. Nobody wants it now. Why doesn’t anybody want to buy Grammar coins? (일론 머스크- 전기자동차 테슬라와 우주기업 스페이스 X 최고 경영자가 트위터에 내가 투자한 가상화폐를 조롱했어요. 이제 아무도 그걸 원하지 않아요. 왜 아무도 '문법화폐'는 사려고 하지 않는 거죠?)

Dr. Jill: To be honest, Grammar coins is a terrible name. (솔직히 말해 문법화폐는 끔찍한 이름이네요.)

Mr. John: Well, at least this situation gives us a chance to talk about grammar. (네, 그래도 이런 상황이 우리가 문법에 대해 말할 거리는 주고 있네요.)

Dr. Jill: How so? (어떻게요?)

Mr. John: The present Perfect Continuous is the verb tense I’ve been using to describe this situation. (현재완료진행형이 제가 이 상황을 설명할 때 사용한 동사시제입니다.)

존이 대화 중 사용한 예문-> I’ve been watching the cryptocurrency markets for a few hours (저는 두 시간 동안 암호화폐 시장을 보고 있습니다.) --> 여기서 "I've been"은 "I have been"의 축약형입니다.

Dr. Jill: Right! The term “perfect” gives the idea that one thing happens before something else. (맞아요! “완료”라는 용어는 어떤 것이 다른 어떤 것보다 먼저 발생한다는 개념을 제공하죠.)

Mr. John: And the “continuous” (or progressive) part of the name suggests that the action is ongoing. (그리고 진행형 부분은 그 행동이 계속되고 있다는 것을 나타냅니다.)

Dr. Jill: So when you said “I’ve been watching the cryptocurrency markets for a few hours…” you were suggesting that you started watching the markets a few hours ago and continue to watch them right now. (그래서 당신이 “나는 두시간 동안 암호화폐 시장을 보고 있습니다.”라고 말한 것은 두 시간 전에 주식 시장을 보기 시작했고, 지금도 보고 있는 중이라는 것을 말하죠.)

Mr. John: Yes, that’s right…I have been losing money since Elon Musk made that twitter post. I’ll never retire! (네. 맞아요...저는 일론 머스크가 트위터에 올린 후부터 (계속) 돈을 잃고 있어요. 난 결코 은퇴 안 할 겁니다!)

Dr. Jill: I hope you learned your lesson. It’s better to make safe investments – like my emu farm! I’ve been making money selling emus for five years now. (당신이 교훈을 얻었기를 바래요. 내 에뮤 - 타조처럼 생긴 날지 못하는 새- 농장처럼 안전한 투자를 하는 게 좋아요. 저는 지금 5년째 에뮤를 팔아서 돈을 벌고 있답니다.)

자, 이제 동영상을 한 번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다.