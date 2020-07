Everyday Grammar: Adjectives + Infinitives (형용사 + 부정사)

'Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 미국인들의 일상 대화 중에는 종종 형용사와 부정사가 함께 쓰이는 경우가 많습니다. 어떻게 쓰이는지 오늘 강좌에서 알기 쉽게 설명해드리겠습니다.

오늘도 진행자 앨리스 브라이언트 씨의 말로 시작합니다.

- And I am excited to be here! (이 자리에 있게 돼 신나요!)

-You just heard me use the adjective “excited” and infinitive verb “to be.” ( 방금 여러분은 제가 "excited"라는 형용사와 "to be"라는 부정사를 사용한 것을 들으셨습니다.)

-Adjectives and infinitives are the subject of today’s program. (형용사와 부정사가 오늘의 주제입니다.)

▪ 여기서 잠깐! 한 번 되짚고 갈까요? 형용사는 사물의 성질이나 상태를 묘사하는 말입니다.

부정사는 ‘동사원형’을 일컫는 또 다른 이름입니다. 원형의 상태로 아직 쓰임새가 정해지지 않은 동사를 말하는데요. 가장 대표적인 부정사 형태는 “to 부정사”로 “to + 동사 원형”입니다. 영어 문장에서는 부정사가 늘 뒤에 따라오는 형용사들이 있습니다.

브라이언트 씨의 설명 계속 들어보시죠.

-The adjective “excited” belongs to a group of more than 30 adjectives in English that are followed by infinitive verbs. (형용사 “excited”는 부정사가 뒤에 따라오는 30개가 넘는 형용사 군에 속해 있습니다.)

-You probably remember that the infinitive form of a verb is "to" plus its shortest form. (여러분은 아마도 동사의 부정사 형태가 "to" + 동사의 원형인 것을 기억하실 겁니다.)

Example: to + see (예를 들어 to와 see의 동사 원형이 결합한 "to see" 입니다.)

-Generally, adjectives in this group describe a person or even an animal, not an object. (보통 이 그룹에 들어 있는 형용사는 사람이나 심지어 동물을 설명하고, 사물은 설명하지 않습니다.)

-Many of them describe someone’s attitude or feeling about something.

(대부분의 형용사는 어떤 사람의 태도나 어떤 것에 대한 감정을 묘사합니다.)

-Listen to two sentences and decide which sounds better:

(2개의 문장을 듣고 어느 것이 더 듣기 좋은지 판단해보세요:)

예문 1) I am happy to see you.

예문 2) I am happy seeing you.

-if the first sounds more natural, It is probably because you have heard infinitive verbs after the adjective happy many times in English. (만약 첫 번째 문장이 더 자연스럽다면, 그건 아마도 여러분이 영어에서 형용사 happy 뒤에 부정사를 자주 들었기 때문일 겁니다.)

-In the example, the infinitive is “to see.” (이 예문에서 부정사는 “to see” 입니다.)

-The adjectives in the group we are discussing follow the structure:

(우리가 이야기하고 있는 형용사 군은 다음과 같은 구조를 갖추고 있습니다.

-be + adjective + infinitive (be + 형용사 + 부정사)

▪ 자. 그럼 다음 예문에서 한 번 찾아볼까요?

I am + happy + to see you



이 예문에서

Be 동사는 am

형용사는 happy

부정사는 to see입니다.

-Others in this group include:

(이 그룹에 속하는 다른 형용사들:)

-hard (어려운)

-careful (신중한)

-prepared (준비된)

-relieved (안도하는)

-easy (쉬운)

등이 있습니다.

-Well, today’s lesson was easy to understand, wasn’t it? (자, 오늘의 수업은 이해하기 쉬웠죠, 그렇지 않았나요?)

네. 이제 동영상을 다시 한 번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.