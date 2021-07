Everyday Grammar: Past Perfect Tense (과거완료 시제)

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 오늘은 과거완료 시제에 대해 알아봅니다.

영어의 동사는 크게 12개의 시제로 구분합니다. 한국어에는 없는 시제도 여럿 있는데요. 그 가운데 하나가 ‘완료시제(Perfect Tense)’입니다.

완료시제 역시 ‘진행형 시제(Continuous Tense)’처럼 과거 / 현재 / 미래 시제로 나뉘는데요. 과거 완료 시제는 과거의 어느 시점보다 더 이전에 일어난 일을 표현합니다.

예문 1) Before I came here, She had already left. (내가 여기 오기 전에, 그녀는 벌써 떠났습니다.) --> 이 예문에서, 화자인 ‘내’가 여기 온 시점은 과거(came)입니다. 그런데 그녀는 내가 온 것보다 더 전에, 이곳을 떠났습니다. 즉 그녀가 떠난 것은 과거완료 시점(had left)이 됩니다.

또 다른 예문을 들어보겠습니다.

예문 2) Kate had written the email before he apologized.(케이트는 그가 사과하기 전에 이메일을 썼습니다.) --> 즉, 그가 사과한 것은 과거입니다. 그런데 케이트가 이메일을 쓴 것은 그가 사과한 것보다 더 먼저, 즉 더 이전의 과거, 즉 과거완료 시점입니다.

과거완료 시제를 만드는 방법은 had + 과거분사 (p.p)입니다.



과거완료 시제는 또 ‘already’나 ‘still’ 등의 부사를 함께 사용해 의미 전달을 보다 분명하게 할 수 있습니다.

예문 3) She had already eaten when he arrived. (그가 도착했을 때 그녀는 벌써 다 먹었습니다.)

자, 이런 내용을 기억하시면서, 질 박사(Dr. Jill)와 존 씨(Mr. John)의 대화 내용을 따라가시기 바랍니다.

Mr. John: Hello, Dr. Jill. What are you thinking about today? (안녕하세요. 질 박사님, 오늘은 무슨 생각을 하고 계세요?)

Dr. Jill: I was thinking about storytelling – describing actions that were completed before another action in the past. (이야깃거리를 생각하고 있었어요 - 과거의 어떤 행동에 앞서 완료된 행동을 설명하는 것 말이죠.)

Mr. John: I see. You had already planned this lesson before I called you.

You want to discuss that past perfect. (알겠어요. 박사님은 이미 제가 전화하기 전에 계획을 갖고 계셨군요. 박사님은 과거완료에 대해 말하고 싶으신 거군요.)

Dr. Jill: That’s right – I planned the lesson because I knew you were watching soccer games all night long. (맞아요. 당신이 밤새 축구 경기를 볼 걸 알았기 때문에 제가 강의를 생각했죠.)

Mr. John: Me! Never! Goal!! Goal!! (제가요! 결코 아닙니다!) 그리고 존은 골이 들어가자 환호성을 지릅니다.

질 박사와 존의 대화는 3가지의 시점으로 구분할 수 있습니다.

1. Dr. Jill plans lesson ---질 박사가 강의를 계획하다.

2. John Russell calls – 존 러셀이 전화하다.

3. present 그리고 현재, 두 사람이 전화통화를 한다.

즉 시점으로 볼 때,

1. 가장 과거에 벌어진 것은 질 박사가 수업 생각을 한 것입니다. (과거완료)

2. 다음은 존 러셀이 전화한 것입니다. (과거)

3. 그리고 지금, 두 사람이 그에 관해 대화를 나누고 있는 순서로 진행되고 있는 것입니다.

두 사람의 대화 내용 계속 들어보시죠.

Mr. John: We often use the adverb “already” with the past perfect. (우리는 종종 과거 완료에 “already” 라는 부사를 사용합니다. )

Dr. Jill: You can also use still, just, ever or never with the past perfect. (또 still, just, ever, never 같은 단어도 함께 과거 완료에 사용할 수도 있죠.) Like, “I had just started my lunch when you called. so please let me get back to it.” (예를 들어, "당신이 전화했을 때 저는 점심 식사를 막 시작하고 있었어요. 그러니까 내가 도로 식사하게 해 주세요.")

자, 이제 동영상을 한 번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다.