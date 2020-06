Everyday Grammar: Adjectives + Gerunds (형용사 + 동명사)

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 미국인들의 일상 대화 중에는 형용사와 동명사가 함께 쓰이는 경우가 매우 흔합니다. 언제, 어떻게 이런 표현을 쓰는 건지, 오늘 강좌에서 알기 쉽게 설명해드리겠습니다.

오늘도 진행자 앨리스 브라이언트 씨의 말로 시작합니다.

-And I have a question for you: (그럼 질문 하나 할게요.)

-What is your city famous for making? (여러분의 도시는 무엇으로 유명합니까?)

-I’ll tell you my answer: (제 대답을 말해 드릴게요.)

- New York is famous for making great pizza. (뉴욕은 훌륭한 피자를 만드는 것으로 유명합니다) **‘great’은 ‘훌륭한’ ‘위대한’ 등의 뜻을 갖고 있지만 여기서는 ‘맛있는’으로 대체해도 자연스럽습니다.



-Both the question and answer include the adjective “Famous”

(질문과 대답 모두 형용사 “Famous”가 들어있습니다.)

-And the preposition “for” (그리고 전치사 “for”가 있죠.)

-In English, some adjectives are almost always used with prepositions.

(영어 문장에서 어떤 형용사는 거의 항상 전치사와 함께 쓰입니다.)

-And after prepositions, you will normally find some kind of noun,

(그리고 전치사 뒤에는, 보통 어떤 종류의 명사를 발견하게 될 텐데요.) -Such as a gerund. (동명사 같은 것이죠.) -a noun ending in i-n-g. (i-n-g로 끝나는 명사입니다.)

▪ 동명사는 문자 그대로 동사와 명사를 합친 말입니다. 동사의 원형에 i-n-g를 붙여 만든 말인데요. ‘i-n-g’로 끝나는 낱말은 영낙없이 ‘동명사’입니다. 이 예문에서는 ‘make’라는 동사 원형에 ‘i-n-g’를 붙인 동명사 “making”이 쓰여졌습니다.

-You will not find an infinitive verb. (부정사는 찾지 못할 겁니다.)

▪ 부정사는 동명사와 더불어 대표적인 비정형 동사입니다. 보통 문장에서 ‘to’를 동반해 ’to sit’ ’ to eat’ ‘to remember’ 등 ‘to 부정사’ 형태로 많이 쓰입니다.

브라이언트 씨가 이해를 돕기 위해 친절하게 예를 좀 더 들어주네요.

-Listen to a few examples and you’ll see what I mean: (몇 가지 예를 한 번 들어보세요. 그러면 제 말이 무슨 뜻인지 알 수 있을 거예요.)

예문 1) I am board of doing the same thing every day. (나는 매일 같은 일을 하느라 지루합니다.)

예문 2) Leilani is interested in studying climate science.(레일라니는 기후 과학을 공부하는 데 흥미가 있습니다.)

-Notice that in each example, (각각의 예문을 주목해보세요.) -The structure goes like this: (문장 구조가 이렇게 되어 있습니다.)

*Be + 형용사 + 전치사 + 명사 / 동명사

▪ 자, 그럼 레일라니에 대한 문장에서 한 번 찾아볼까요?

“Leilani is interested in studying climate science.” 에서

Be 동사는 “is”

형용사는 “interested”

전치사는 “in”

동명사는 “studying”입니다.

-Earlier I said some kind of noun will follow the preposition. (앞에서 제가 전치사 뒤에는 어떤 종류의 명사가 따라온다고 말했는데요.) -It won’t always be a gerund. (항상 동명사인 건 아닙니다.)

▪ 이번에는 Be + 형용사 + 전치사 뒤에 동명사 대신 명사구가 따라오는 예문을 공부해보겠습니다. 명사구란 단어와 단어들이 모여 한 덩어리를 이뤄 명사의 역할을 하는 단어 조합을 말합니다.

-Here are two of our examples, (여기 2개의 예가 있습니다.) -This time with noun phrases: (이번에는 명사구와 함께합니다.)

예문 1) Leilani is interested in climate science. (레일라니는 기후 과학을 공부하는 데 흥미가 있습니다.)

-Here, the noun phrase is “climate science.” (여기서 명사구는 “climate science” 입니다.) *climate이라는 명사와 science라는 명사가 합쳐서 “climate science”(기후 과학)이라는 명사구를 만들었습니다.

예문 2) New York is famous for its delicious pizza. (뉴욕은 맛있는 피자로 유명합니다.)

-Here, the noun phrase is “its delicious pizza.” (여기서 명사구는 its delicious pizza입니다.) *소유격 “its”와 delicious라는 형용사, 그리고 pizza라는 명사가 합쳐져 “맛있는 피자”라는 하나의 명사구가 생겼습니다.



-So, back to my question from earlier: (자, 제가 먼저 했던 질문으로 다시 돌아가 보죠:)

-What is your city famous for making? (여러분의 도시는 무엇으로 유명합니까?)

*각자 한 번 곰곰이 생각해 보시고 소리 내 소개해 보시면 어떨까요?

자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.