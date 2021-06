Everyday Grammar: Present Perfect Tense (현재완료 시제)

'Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 오늘은 현재완료 시제에 대해 알아봅니다.

영어의 동사는 크게 12개의 시제로 구분합니다. 한국어에는 없는 시제도 여럿 있는데요. 그 가운데 하나가 ‘완료 시제(Perfect Tense)’입니다.

완료 시제 역시 ‘진행형 시제(Continuous Tense)’처럼 과거 / 현재 / 미래 시제로 나뉘는데요. 현재완료는 현재의 시점을 기준으로, 과거의 어느 때부터 현재까지의 동작이나 상태를 나타냅니다. 즉 과거에 일어난 어떤 행동이나 상태가 현재까지 계속되고 있거나, 현재에도 중요한 경우를 표현합니다.

현재완료 시제를 만드는 방법은 조동사 ‘have / has’ + 동사의 과거분사 (past participle)입니다.

예문1 ) I have worked here since I graduated school. (나는 학교를 졸업한 후부터 이곳에서 일하고 있습니다.--> 여기서 현재완료 시제는 ‘have + worked' 입니다. 이 예문에서 화자가 학교를 졸업한 후 부터 지금까지 줄곧 이곳에서 일하고 있는 것을 알 수 있습니다.

예문2) She has lived here all her life.(그녀는 평생 이 곳에서 살고 있습니다.)-->이 문장을 통해 그녀는 태어난 후부터 지금 말하는 순간까지 줄곧 이곳에서 살아왔음을 알 수 있습니다.

현재완료 시제는 흔히 줄여서 많이 사용합니다.

예를 들어 I have --> I’ve

I have not ---> I haven’t 이런 식입니다.

자, 그럼 이런 내용을 기억하시면서, 질 박사(Dr. Jill)와 존 씨(Mr. John)의 대화 내용을 들어보시기 바랍니다.

Dr. Jill: John, have you seen the new Godzilla movie? (존, 고질라 영화 봤어요?)

Mr. John: No, Dr. Jill, I haven’t seen it yet. Is it good? (아니요, 질 박사님, 아직 못 봤어요. 좋은가요?)

Dr. Jill: I’ve heard good things about it. We’re watching it tonight. Want to come join us? (좋다는 이야기를 들었어요. 우리는 오늘 저녁에 보려고 해요. 함께 볼래요?)

Mr. John: Thanks, but I’ve made other plans. But this may help us explain another verb tense – the present perfect. (감사합니다. 하지만 다른 계획이 있어요. 그렇지만 이건 우리가 또 다른 시제를 설명하는 데 도움이 될 수 있을 것 같네요.)

▪ 질 박사와 존의 대화 중에 현재완료 시제가 얼마나 자주 등장했는지 발견하셨습니까?

have you seen…/ haven’t seen…/ I’ve heard… /I’ve made…

그럼 현재완료 시제에 유의하면서, 질 박사와 존의 이야기를 계속 들어보시기 바랍니다.

Dr. Jill: That’s right! When we ask about someone’s experience – for example, seeing a movie, hearing a song or reading a book, we use the present perfect. (맞아요. 예를 들어 영화를 보거나 노래를 듣거나 책을 읽는 등 누군가의 경험을 물을 때 우리는 현재완료 시제를 사용하죠.)

Mr. John: It’s the tense we use for a past event that is important to the present. You asked me, “Have you seen the Godzilla movie?” because it’s important to your invitation. (현재완료는 과거의 사건이 현재에 중요할 때 사용하는 시제입니다. 박사님이 저에게 “고질라 영화 봤느냐”고 물어보셨는데, 그건 박사님의 초대에 (영화 본 일이) 중요하기 때문이죠.)

Dr. Jill: That’s perfect! Besides, if you have seen the movie once, you probably would not want to see it again. You might be bored. (정확해요! 게다가 영화를 한 번 보셨으면 아마도 두 번 보고 싶진 않을 거예요. 지루해할지도 몰라요.)

Dr. Jill: I’ve read that we also use the present perfect to talk about something in the very recent past. Like this: (저는 또 아주 최근에 우리가 현재완료 시제를 사용해 말할 어떤 것도 읽었습니다. 이렇게 말이죠: I’ve just finished reading this new book of poetry by Amanda Gorman. (나는 이제 막 아만다 고르맨의 시집을 끝냈습니다.)

Mr. John: The Hill We Climb? She’s a wonderful poet. I’ve seen her on TV but I haven’t read her book. (‘우리가 오르는 언덕’ 말인가요? 그녀는 훌륭한 시인입니다. 저는 TV로만 보고 그녀의 책은 읽지 않았습니다.)

* 아만다 고르맨은 조 바이든 미국 대통령의 취임식에 축하 시를 낭송한 미국이 최연소 흑인 청소년 시인입니다.



자, 이제 동영상을 한 번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다.