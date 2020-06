Everyday Grammar: Go + verb

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 미국인들의 일상 대화를 듣다보면, 동사 앞에'go'를 추가하는 경우가 많습니다. 어떤 의미일까요? 오늘 강좌에서 알기쉽게 설명해드리겠습니다.

진행자 앨리스 브라이언트의 말로 시작합니다.

Well, it's a summer afternoon in Washington, D.C. and that can only mean one thing: (자, 워싱턴 D.C.의 여름날 오후예요, 그건 이것 하나만을 의미할 수 있죠.) free concerts in the park! (공원해서 하는 무료 음악회요!) *코로나 사태 이전에 녹화했습니다.

And, it’s almost time for me to GO MEET my friends. (그리고, 저에겐 친구들을 가서 만날 시간이 거의 된 거고요.)

Oh wait! (오 기다려요!)

But first, I need to GO GET money from the cash machine. (그보다 먼저, 저는 가서 현금인출기에서 돈을 찾아야겠네요.)

The concert is free. (그 음악회는 공짜입니다.) But the food and drinks are not. (하지만, 음식과 음료수는 아니예요.)

▪ 자연스럽고 격식없게 만드는 GO

미국인들은 일상 대화에서, 다른 동사에 'go(가다)'를 추가할 때가 많습니다.

문장 구조는 아래와 같습니다.

GO + 동사

동사는 원형입니다. 뒤에 's'가 붙지 않는, 가장 짧은 형태의 동사 그대로 쓰는 겁니다.

다시 말해, 동사 원형 앞에 'go'를 두는 건데요, 의미가 크게 달라지지는 않습니다.

다만 보다 자연스럽고, 격식없이 들리도록 만드는 효과가 있습니다.

한국어로 '이제 친구를 만날 시간이에요' 대신 '이제 가서 친구를 만날 시간이에요'라고 말하는 것과 비슷합니다.

오늘 강좌를 시작할 때 앨리스가 "it's almost time for me to GO MEET my friends"라고 했는데요, GO가 빠져도 의미 전달에는 상관이 없습니다.

다만 대화체ㆍ구어체로서의 성격이 약화되는 겁니다.

다시 말해, GO를 넣으면 보다 편하고 자연스러운 표현이 됩니다.

아래 대화에서 다시 확인해보겠습니다.

예문) Do you have plans for Friday night? (금요일 밤에 계획있어요?) Let’s go see that new movie about the family in San Francisco. (샌프란시스코 가족에 관한 그 새 영화를 가서 봅시다.) Perfect! I’ve been wanting to see that for a month. (완벽해요! 지난 한달 동안 그 영화를 보길 원했다고요.)

‘GO+동사’ 형태에 특히 자주 나오는 동사들이 있습니다. get, see, find, ask, check, buy 등입니다.

GO GET (가서 얻다) GO SEE (가서 보다) GO FIND (가서 찾다) GO ASK (가서 묻다) GO BUY (가서 사다)

위의 말들을 기억해두시면, 미국인들의 일상 대화를 이해하기가 훨씬 편해집니다.

엘리스가 아래와 같은 말로, 강좌를 마무리합니다.

Go listen for this form whenever you hear English being used. 영어가 사용될 때는 언제든지 이런 형태를 가서 들어보세요.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.