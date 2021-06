Everyday Grammar: Past Continuous tense (과거진행형 시제)

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 오늘은 과거진행형에 대해 알아봅니다.

영어와 한국어가 크게 다른 점의 하나는 바로 영어에는 ‘진행형’이라는 시제가 있다는 것입니다. 진행형도 크게 현재 / 과거 / 미래 시제로 나뉘는데요. 과거진행형은 과거의 시점에 진행 중이던 행동이나 사건을 표현합니다.

단순 과거 시제는 과거의 동작이나 상황을 표현하는 반면 과거진행형 시제는 과거에 완료되지 않고 진행 중인 동작이나 상황을 표현합니다.

단순 과거 시제: I worked yesterday. (나는 어제 일했습니다.)

과거진행형 시제: I was working yesterday. (나는 어제 일하고 있었습니다.)

과거 진행형 문장을 만드는 구조는 간단합니다.

주어 (s) + be 동사 (과거형 was / were ) + 동사 원형 + ing 형태입니다.

예문 1 ) She was studying (study + ing) chemistry all day yesterday.(그녀는 어제 온종일 화학 공부를 했습니다.)

예문 2) I was listening (listen + ing) to my music, so I didn’t hear the phone ring. (내가 음악을 듣고 있어서 전화 울리는 소리를 못 들었습니다.)

그럼 이런 내용을 바탕으로 질 박사(Dr. Jill)와 존 씨(Mr. John)의 대화 내용을 들어보시기 바랍니다.

Dr. Jill: What are you doing there, John? (뭐 하고 있어요, 존?)

Mr. John: I was thinking about how to teach the past continuous tense when you called .(박사님이 전화하셨을 때, 과거진행형을 어떻게 가르칠지 생각하는 중이었어요.)

--> 존이 질 박사의 질문에, 과거진행형을 사용해 대답하고 있다는 것 알아차리셨나요?

존은 질 박사가 전화하고 있을 때 생각하고 있는 중이었다고 말했습니다. (I was thinking…You called...)

다시 두 사람의 대화를 들어보시기 바랍니다.

Mr. John: Wait a minute, do you mean you were also thinking about how to teach the past continuous? (잠깐만요. 박사님도 과거진행형을 어떻게 가르칠지 생각하고 계셨다는 소린가요?)

Dr. Jill: Yes, I was sitting here, and I thought, “I should call John. He always has great ideas.” (맞아요. 저는 여기 앉아서 생각했죠. “존에게 전화를 걸어야겠어. 그는 항상 좋은 아이디어가 있지”)

Mr. John: Aw, thanks. Here’s what I was writing: (아, 고마워요. 여기 제가 쓰고 있던 게 있어요.)

이 대화에서도 두 사람은 계속 과거진행형 시제를 사용하고 있습니다. (

you were also thinking …/ I was sitting here and I thought…/ I was writing…)

과거진행형은 'wonder'와 함께 매우 정중한 요청을 할 때도 사용할 수 있습니다.

예문) I was wondering if you could help me today? (당신이 오늘 나를 도와줄 수 있을지 모르겠어요.)

예문) I was wondering if you could babysit tomorrow night.(내일 밤 아기를 봐주실 수 있을지 모르겠네요.)

또는 마음의 변화를 표현할 때도 과거진행형을 사용할 수 있습니다.

예를 들어 질 박사와 미스터 존은 어제 문법 강좌를 논의하기 위해 만나기로 약속했지만 존 씨가 너무 바빠 만날 수 없었다는 이야기를 나눕니다.

Dr. Jill: Yeah, we were planning to meet about this yesterday….(그래요. 우리는 어제 이것 때문에 만날 작정이었죠.) Mr. John: But I was too busy. (하지만 제가 너무 바빴죠.)

또 다른 예문을 들어볼까요?

예문) I was going to the beach but I’ve decided to get my homework done instead. (나는 바닷가에 가려고 했어요. 하지만 그 대신 과제물을 끝내기로 결심했습니다.)

과거진행형은 또 흔히 단순과거와 혼합해 활용합니다.

예문 1) I saw Dorothy while I was crossing the street. (내가 길을 건너고 있을 때 도로시를 봤습니다.)

예문 2) I dropped the phone while we were talking. (우리가 이야기하는 동안 제가 전화기를 떨어뜨렸습니다.)

예문 3) I was making dinner when she arrived. (그녀가 도착했을 때, 나는 저녁을 만들고 있었습니다.

예문 4) They were waiting for the bus when the accident happened. (그 사고가 났을 때 그들은 버스를 기다리고 있었습니다.)

자, 이제 동영상을 한 번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다.