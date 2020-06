Everyday Grammar: Adverbs Part 2 – Really

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 미국인들이 자주 사용하는 부사 가운데 하나가 ‘really’입니다. 형용사의 의미를 강화하는 단어인데요, 오늘 강좌에서 자세히 설명해드리겠습니다.

진행자 존 러셀의 말로 시작합니다.

I recently visited Hollywood. (제가 최근에 할리우드를 방문했습니다.)

I went to a movie premiere and saw lots of really cool people. (영화 초연에 가서, 정말로 근사한 사람들을 많이 봤어요.)

I started to think about the word “really.” (단어 'really'에 대해 생각하기 시작했습니다.)

English speakers use it all the time. (영어 화자들은 이 말을 내내 사용합니다.)

It’s an adverb that you should know. (알아두셔야 할 부사입니다.)

▪ really: 정말로

'really'는 부사입니다. 형용사의 의미를 증폭하고 강화합니다.

예를 들어보죠.

'cool'은 '근사한', '아주 멋진', '아주 좋은'이라는 뜻의 형용사입니다. 사람을 묘사할 때 주로 씁니다.

예문) He is a cool guy. (그는 근사한 사람이에요.)

'cool'이라는 말이 그 사람을 나타내기에 부족하다면 어떻게 할까요? 그럴 땐 다음과 같이 표현할 수 있습니다.

예문) That guy is really cool. (저 사람 정말로 멋져요.)

이같은 'really'의 의미를 더 강하게 만들고 싶을 땐, 천천히 힘줘 발음하면 됩니다.

위 영상에서, 진행자 존이 같은 문장을 두 번 말합니다. 말하는 방식의 차이를 구별해 들어보세요.

"She is a really talented actress." 그녀는 정말 재능있는 배우입니다. "She is a REALLY talented actress." 그녀는 정말로 재능있는 배우입니다.

두번째는 'REALLY'에 굉장히 힘을 줘서 말했죠?

다른 문장도 들어보시죠.

"They are really kind people." 그들은 진정 친절한 사람들이에요. "They are REALLY kind people." 그들은 진정으로 친절한 사람들이에요.

역시 두번째는 'REALLY'를 천천히, 힘 줘 말했습니다.

다음에 미국 영화를 보시거나, 미국인이 말하는 걸 들으실 땐 'really'의 용법에 주목해보세요. 'really'가 어떤 형용사를 강조하는지도 살펴보시면 좋습니다.

존이 이런 말로, 오늘 강좌를 마무리합니다.

With time and practice, you will be really good at using the word really. 시간과 연습을 통해, 단어 ‘really’ 사용에 정말로 능숙해 지실 겁니다.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.