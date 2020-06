Everyday Grammar: Imprecise noun phrase - and stuff like that

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다.명사 여러 개를 나열해야할 경우, 대게 몇 개만 말하고 줄이게 됩니다. 이럴 때 쓰는 표현이 '불명확 명사구'입니다. 미국인들이 일상 대화에서 자주 쓰는데요, 오늘 자세히 살펴보겠습니다.

진행자 존 러셀의 말로 시작합니다.

Today’s grammar lesson is a tasty one. (오늘 문법 강좌는 맛있는 겁니다.)

It’s about American foods - hamburgers, hot dogs, and ....? (미국 음식에 관한 이야기인데요, 햄버거, 핫도그, 그리고 ....?)

Recently, my friend was telling me about a restaurant. (얼마 전, 제 친구가 한 식당에 관해 이야기하고 있었어요.)

It has common kinds of American food. (보통 종류의 미국 음식들이 있는 곳이었습니다.)

"The restaurant has hamburgers and hot dogs and stuff like that." 그 식당에는 햄버거와 핫도그, 그리고 그런 것들이 있어.

My friend’s statement made me think about "and stuff like that." (제 친구의 이야기는 ‘and stuff like that’에 대해 생각하게 만들었습니다.)

▪ and stuff like that

‘and stuff like that’을 한국어로 곧장 번역하면 ‘그리고 그런 것들’입니다. 모든 것을 나열하지 않고, 한 두 개만 제시한 뒤 줄일 때 쓰는 말이죠.

문법 용어로는 '불명확 명사구(imprecise noun phrase)'라고 합니다.

미국인들은 일상 대화에서 이런 표현을 자주 씁니다.

왜 이런 표현을 쓸까요? 미국인들이 게을러서 모든 명사를 다 말하지 않는 걸까요?

존의 친구가 모든 명사를 나열하기로 했다면, 아래와 같이 말했을 겁니다.

"The restaurant has hamburgers and hot dogs and French fries and pizza, lasagna, spaghetti,..." 그 식당에는 햄버거와 핫도그, 감자튀김, 피자, 라자냐, 스파게티,...

이러면 오랫동안 이야기가 이어지게 됩니다. 말하는 사람도 힘들고, 듣는 사람도 지루하겠죠.

그래서 ‘and stuff like that’이라는 표현으로, 대화의 효율성을 높이는 겁니다.

한국어의 ‘기타 등등’ 표현에 해당한다고 보시면 됩니다.

아래 표현들도 같은 뜻으로 사용합니다.

and things like that or something like that

다음에 미국 영화를 보거나 미국인이 이야기하는 것을 들으면, 'and stuff like that'을 사용한 사례를 찾아보세요.

아울러, 이 표현으로 생략한 명사들이 어떤 것일지도 생각해보시면 좋습니다.

존이 이런 말로 강좌를 마무리합니다.

"Next time, we will talk about grammar, vocabulary and stuff like that." 다음 시간에 문법과 어휘, 기타 등등에 대해 이야기하겠습니다.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.