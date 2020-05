Everyday Grammar: Phrasal Verbs - Make

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 최근 강좌에서 여러 구동사들의 의미와 용법을 익히고 있습니다. 오늘은 'make'가 들어간 구동사를 살펴보겠습니다.

진행자 존 러셀의 말로 시작합니다.

Let’s talk about the verb "make." (동사 'make'에 대해 이야기해봅시다.)

It’s a tricky word. (다루기 힘든 단어예요.)

The literal meaning of make is "to produce or create something." (make의 문자 그대로의 뜻은 ‘무언가를 만들다ㆍ창조하다’입니다.)

However, this meaning is not common in everyday speech. (하지만, 이런 의미는 일상 대화에서 흔치 않습니다.)

▪ 계획을 세우다, 결정을 내리다

make는 '(계획을) 세우다' 또는 '(결정을) 내리다'라는 뜻으로 많이 씁니다. 명사구가 뒤따릅니다.

예를 들어 보겠습니다. 존이 치과 예약을 하려고 전화하던 중에, 동사 make를 얼마나 자주 쓰는지 깨달았다고 합니다.

예시)

Good morning, this is Doctor Bob’s office. (좋은 아침입니다. 밥 선생님의 진료소입니다.) Good morning, this is John Russell. I’d like to make an appointment with Dr. Bob. (좋은 아침입니다, 저는 존 러셀입니다. 밥 선생님과 예약하고 싶어요.) I’m sorry, he’s not available until Friday. How about this Friday? (죄송합니다. 선생님께서 금요일 이전에는 가능하지 않습니다. 오는 금요일은 어떠신가요?) I don’t think that will work- I’ve already made plans to go out of town! (그건 안될 것 같아요. 동네를 떠나 외출할 계획을 세워놨거든요!)

위 예시에서, 존이 make를 명사구와 함께 쓴 것을 들으셨습니다.

make an appointment: '예약하다'

과거 시제도 사용했죠.

made plans: '계획을 세우다(make plans)'의 과거형

이와 같은 ‘make + 명사구’ 구조를 알아 두시면, 일상 대화나 뉴스 방송 등 내용을 이해하는데 여러모로 유용합니다.

make a decision to...: '...하기로 결정을 내리다'

위에 소개해드린 형태로도 자주 쓰니까요.

'make' 활용법은 이밖에도 다양합니다. 앞으로 다른 강좌에서 다루겠습니다.

존이 이런 말로 강좌를 마무리합니다.

I thank you for making a decision to watch this program. 이 프로그램을 시청하기로 결정을 내려주셔서 감사합니다.

'make'가 들어간 구동사, 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.