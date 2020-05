Everyday Grammar: Phrasal Verbs - Come back

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 지난 강좌에서 구동사 ‘come up’의 뜻과 용법을 살펴봤습니다. 오늘은 ‘come back’에 대해 알아보겠습니다.

진행자 존 러셀의 말로 시작합니다.

Do you like scary movies? (무서운 영화 좋아하세요?)

I love scary movies, even though a lot of them have a similar story. (저는 무서운 영화를 사랑해요, 많은 작품이 비슷한 이야기를 가졌긴 하지만요.)

For example, a group of people get stuck in a scary old building. (예를 들어, 한 무리의 사람들이 무섭고 오래된 건물에 갇힙니다.)

“Ben isn’t coming back, is he?” 벤은 돌아오지 않을거야, 그렇지? “No, I don’t think he’s coming back!” 맞아, 그가 돌아온다고 생각 안해!

This common situation from scary movies is the subject of today’s grammar lesson. (무서운 영화에서 흔한 이런 상황이 오늘 문법 강좌의 주제입니다.)

▪ ‘come back’의 두가지 의미

‘come back’은 미국인들이 일상 대화에서 자주 쓰는 구동사입니다. 동사 ‘come’과 소사(구동사를 이루는 작은 문장성분) ‘back'이 결합한 거죠. 함께 ‘return(돌아오다)’이라는 뜻이 됩니다.

앞선 예시에서, 벤이 원래 장소로 돌아오지 않을 거라고 말하죠. 물리적인 장소로의 ‘귀환’을 표현한 겁니다.

뿐만 아니라, 대화 중에 특정 주제로 ‘복귀’하는 것도 ‘come back’이라고 말합니다

미국 정치인 둘 사이의 토론을 시청한다고 가정해보세요. 똑같은 주제에 관해 계속 이야기하는 상황입니다.

예문)

I disagree with you- I know what the American people want! 저는 당신에게 동의하지 않습니다. 저는 미국인들이 원하는 걸 압니다! I don’t think you do. Look, I keep coming back to this point... 당신이 안다고 생각하지 않아요. 보세요, 제가 이 지점으로 계속 돌아오고 있잖아요...

위 토론에서 한 사람이 ‘coming back to this point’라고 합니다. 여기서 ‘this point(이 지점)’는 전에 했던 말을 뜻하는 거죠.

‘coming back’이라고 했으니까, 그 말로 다시 돌아간다는 이야기입니다. 이미 했던 말을 또 하는 중이란 의미입니다.

앞으로 ‘come back’이란 구동사를 들으면, 두 가지 의미를 구별해보세요. 무서운 영화를 떠올리면서 ‘물리적 장소로 귀환’인지, 아니면 정치 토론을 가정해서 ‘대화 주제의 복귀’인지 살펴보시는 겁니다.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.