Everyday Grammar: Phrasal Verbs - Come up

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 영어 뉴스 방송을 듣다보면, 중간중간 ‘coming up’이라는 말이 나옵니다. 일상 생활에서도 자주 쓰는 구동사인데요, 무슨 뜻인지 자세히 살펴보겠습니다.

진행자 존 러셀의 말로 시작합니다.

If you watch American news shows, you might often see the TV broadcaster say something like this: (미국 방송의 뉴스 프로그램을 시청하신다면, 진행자가 이렇게 말하는 걸 자주 보실 수 있을 겁니다.)

“A new program is coming up after the break.” 새 프로그램이 잠시 휴식 뒤에 이어집니다. “Coming up after the break, a shocking interview with a former child star.” 잠시 쉬어간 뒤, 전직 아역 스타의 충격적인 인터뷰가 방송됩니다.

In both examples, you heard the TV broadcasters use the phrasal verb “come up.” 두 예문 모두에서, 진행자가 'come up'이라는 구동사를 사용한 것을 들으셨습니다.

“Come up” combines the verb “come” with the particle “up.” 'come up'은 동사 'come'과 소사(구동사를 이루는 작은 문장성분) 'up'을 결합시킵니다.

Together these words take on an idiomatic meaning. (이 단어들이 함께 숙어적 의미를 나타냅니다.)

▪ 구동사의 숙어적 의미

'숙어적 의미'란, 개별 단어들의 직접적인 뜻과는 다른 의미를 말합니다. 이 부분이 바로, 일반적인 ‘동사+전치사’ 조합과 구동사의 차이입니다.

구동사 'come up'은 어떤 일이 '곧 일어날 예정이다', '발생하다'라는 의미입니다.

앞서 소개해드린 뉴스 예시에서, 시청자들이 광고 뒤에도 채널을 고정하도록 ‘come up’이라는 표현을 쓰는 겁니다. ‘잠시 후 …에 관한 소식이 이어집니다(coming up)’라면서, 관심을 붙잡아 두는 거죠.

라디오나 팟캐스트 등 진행자들도 이런 구동사 표현을 흔히 사용합니다.

방송 외에, 일반적인 영어 화자들이 ‘come up’을 말하는 것도 들으실 수 있습니다. 학교에 관한 이야기일 때가 대다수인데요, 현재 진행형 시제를 쓰는 경우가 많습니다.

예문)

“The application deadline is coming up.” 지원 마감일이 다가오고 있어요. “My final exams are coming up.” 제 기말고사가 다가오는 중입니다.

이런 시제 사용은, 화자가 말하는 바를 이해하는데 도움을 줍니다. '다가오는' 시급성을 진행형으로 표현하니까요.

다음에 영어로 된 뉴스나 영화를 보실 땐, 'come up'이라는 표현이 이 밖에 어떤 상황에서 나오는지 찾아보세요.

구동사 'come up'에 대해 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.