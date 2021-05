Everyday Grammar: The Simple Present Tense (단순현재 시제와 인칭)

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 오늘은 영어의 가장 기본적인 시제인 단순현재 시제와 인칭 사용에 대해 배워보겠습니다.



오늘도 질 박사(Dr. Jill)와 존 씨(Mr. John)의 대화로 시작합니다.

Dr. Jill: John, you look sleepy today. (존, 오늘 졸려보이네요.)

Mr. John: I know. I usually wake up at 7, but the time changed this weekend. I missed an hour of sleep. (알아요. 보통 저는 7시에 일어나요. 그런데 이번 주 시간이 바뀌면서 한 시간이나 잠잘 시간을 잃어버렸어요.)

▪ 미스터 존은 지금 ‘일광절약시간제(DST)’를 말하고 있습니다. 미국은 3월 둘째 주 일요일부터 11월 첫째 주 일요일까지 일광절약제를 적용하고 있는데요. 에너지 절약을 위한 일광절약제가 시작되면 새벽 2시가 3시로 1시간 앞당겨지기 때문에 많은 사람이 피로감을 호소하기도 합니다.

Dr. Jill: Oh, I know that feeling! Can you help me explain the simple present tense today? I’m trying to think of examples. (오, 나도 그 기분 알죠! 그런데 오늘 단순현재 시제에 대해 설명하는 것 좀 도와줄 수 있어요? 지금 예문을 생각하고 있거든요.)

Mr. John: Sure-hey, that’s a good example, isn’t it? (물론입니다. 아. 그게 좋은 예문이네요. 그렇지 않나요?) --> 미스터 존은 닥터 질에게 방금 했던 말 가운데 하나를 단순현재 시제의 좋은 예라고 소개하네요.

예문) I wake up at 7 every day (나는 매일 7시에 일어납니다.) ->존은 매일 아침 7시에 일어난다며 반복되는 규칙적 행동을 말하고 있습니다.

▪ 단순현재 시제는 반복이나 일상적인 행동을 나타낼 때 / 현재의 상태나 상황을 나타낼 때 / 사실적 진술 또는 일반적인 것을 말할 때 /가까운 장래에 계획된 사건에 대해 이야기할 때 사용합니다.

닥터 질과 미스터 존이 이번에는 인칭에 따라 형태가 바뀌는 경우를 설명합니다.

Dr. Jill: Yes, that’s the first person form. The second person in the same: But be careful; It changes when we get to the third person. (그래요. 그건 1인칭 형태죠. 2인칭도 같은 형태입니다.: 그런데 유의하세요; 3인칭에 쓸 때는 바뀐답니다.)

1인칭 예문) I wake up at 7 every day! (나는 매일 아침 7시에 일어납니다.)

2인칭 예문) You wake up at 7 every day! (당신은 매일 아침 7시에 일어납니다.)

3인칭 예문) John wakes up at 7 every day! (존은 매일 아침 7시에 일어납니다.)

▪ 차이점을 아시겠습니까? 단순현재 시제에서는 주어가 1인칭(I)과 2인칭(you)일 때는 동사의 기본형(wake)을 씁니다. 하지만 주어가 3인칭 단수(John)일 때는 동사에 ‘-s’를 붙여야 합니다. (wakes)

Mr. John: Remember to talk about forming negatives or questions with this tense, too. (부정문이나 의문문 형태에 대해서도 이야기해야죠.)

Dr. Jill: Can you give me an example? (예문 하나만 들어주시겠어요?)

Mr. John: What time do you wake up? ( 몇 시에 일어나십니까?)

Dr. Jill: Good example! My cat wakes me up at 6:00. And I do not like that!

(좋은 예네요! 내 고양이는 6시에 나를 깨워요. 나는 정말 싫습니다!) -->닥터 질은 미스터 존의 질문이 좋은 의문문의 예라고 말하고 있습니다. 그리고 그에 대한 답변을 하고 있는데요.

Mr. John: Did you notice, Both Questions and Negatives need the auxiliary verb, ‘do?” (의문문과 부정문 모두 조동사 ‘do’를 필요로 한다는 건 알아채셨나요?)

의문문) What time do you wake up?

부정문) And do not like that!

Dr. Jill: Right, John. I think we have everything we need now. You always help me – even when you are sleepy! Thank you! (네, 존, 이제 필요한 건 다 한 것 같네요. 당신은 항상 나를 도와주네요. 심지어 졸릴 때도 말이죠! 고마워요!)

자. 이제 동영상을 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다.