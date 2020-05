Everyday Grammar: Verbs and Prepositions - Talk about

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 지난 강좌에서 동사 ‘ask’와 전치사 ‘about’의 조합을 살펴봤습니다. 오늘은 ‘talk about’을 비롯한 다른 조합들에 대해 알아보겠습니다.

진행자 존 러셀의 말로 시작합니다.

Today we are going to talk about verbs that you use in social settings - you know, when you are with friends and family. (오늘 우리는 ‘사회적 상황’에서 쓰는 동사에 관해 말할 겁니다. 그러니까, 친구들이나 가족과 함께 있을 때 말이죠.)

Such verbs show actions such as talking, laughing, and joking. (그런 동사들은 말하기와 웃기, 농담하기 같은 행동을 표시합니다.)

English speakers often use verbs such as talk, laugh, and joke with the preposition about. (영어 화자들은 ‘talk<말하다>’이나 ‘laugh<웃다>’, ‘joke<농담하다>’ 같은 동사들을 전치사 ‘about<…에 대해, …에 관해>’과 함께 사용합니다.)

You can “talk about” a subject, “laugh about” something, and “joke about” something. (어떤 주제에 “관해 말하고”, 무엇에 “대해 웃고”, 무엇에 “관해 농담할” 수 있는 거죠.)

These are three common verb and preposition combinations. (이것들은 세가지 흔한 동사-전치사 조합입니다.)

Be careful! (주의하세요!) They may look like phrasal verbs, but they are not. (구동사처럼 보이지만, 아닙니다.)

▪ ‘talk about’과 ‘laugh about’, 그리고 ‘joke about’

예를 들어보죠. 친구들이 이상한 상황에 대해 말하는 상황을 가정합니다.

Did you hear the news about Bob? (밥에 관한 소식 들었어?) No, what happened? (아니, 무슨 일이 있었길래?) Well, he sent his life savings to some woman he met on the internet. (글쎄, 그가 평생 모은 걸 인터넷에서 만난 어떤 여자에게 보냈어.) She disappeared with all of his money! (그녀는 그의 모든 돈과 함께 사라진거야!) Oh no! (오 안돼!) Yeah, but Bob didn’t seem mad. (그러게, 하지만 밥은 화난 것 같지 않았어.) I saw him yesterday and he talked about the situation. (어제 그를 만났는데, 그 상황에 대해 이야기하더라고.) He joked about it, too! (그에 관해 농담까지 했어!) Wow! (우와!) He’s such an optimistic person! (그는 정말 낙관적인 사람이네!)

특정 상황을 놓고, ‘talk about’하고 ‘joke about’하는 것을 위 대화에서 들으셨습니다. 그들이 언젠가 이런 상황을 놓고 ‘laugh about’하는 날도 오겠죠.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.