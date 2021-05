Everyday Grammar: Pronoun (대명사)의 사용

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 오늘은 ‘대명사(pronoun)’의 사용에 대해 알아보겠습니다.

오늘부터는 질 박사(Dr. Jill)와 존 씨(Mr. John)가 이 시간을 진행합니다.

먼저 미스터 존이 닥터 질에게 말을 건네며 시작합니다.

John: Hello, Dr. Jill! What are you thinking about today? (안녕하세요. 질 박사님! 오늘 뭐 하실 생각이세요?)

Dr. Jill: I re-watched ‘STAR WARS’ for the first time in a long time. (오랜만에 ‘스타워즈’를 다시 봤어요.)

▪ 스타워즈는 미국의 대표적인 공상과학 영화의 하나로, 은하계에서 펼쳐지는 선과 악의 대결을 주제로 한 영화입니다. 지난 1977년 처음 개봉해 전 세계적인 흥행에 성공해 지금까지 9편이 개봉됐습니다.

John: Really? The first one-Star wars: A New Hope? (정말요? 스타워스 1편: '새로운 희망' 말인가요?)

Dr. Jill: That’s the one. (네, 바로 그거예요.) You know, it got me thinking about pronoun usage. (근데 아세요. 그 영화는 제게 대명사의 사용법에 대해 생각나게 했어요.)

John: Pronoun? (대명사요?) Like I, they, he, she…(I, they, he, she 같은 것을 말하나요?

Dr. Jill: Yes, exactly. (네, 맞아요.) And I noticed something about ‘HARRISON FORD’…(그리고 저는 해리슨 포드에 대해 뭔가 발견했죠.)

*해리슨 포드는 스타워즈에서 한 솔로 역을 맡았던 배우입니다.

John: How good-looking he is? (그가 얼마나 잘생겼는지요?)

Dr. Jill: Well, Yes (음, 그래요.) but also how he used the pronoun “she.” (하지만 그가 대명사 ‘she’를 어떻게 사용하는지도 말이예요.)

네. 닥터 질과 미스터 존의 대화를 들어봤습니다.

영화 속에서 해리슨 포드는 자신이 타고 다니는 우주선 ‘밀레니엄 팰컨’을 말하며 SHE(그녀)라는 3인칭 여성 대명사를 사용했습니다.

대명사는 말 그대로 명사를 대신하는 말입니다. 즉 이미 언급했던 낱말이나 상황 등을 반복하지 않고, 대명사를 이용해 표현할 수 있습니다.

Where is the key? (자동차 열쇠 어디 있어? )라는 질문에 열쇠(The key )라는 단어를 또 사용하지 않고, 간단하게 It이라는 대명사를 써서 It is on the table. (그거 책상 위에 있어.) 라고 대답할 수 있죠.

대명사는 크게 사람, 사물 등을 가리키는 인칭대명사(I, you, he/she…)와 사물이나 상황 등을 가리키는 지시대명사(this, that…) 스스로, 자신의 의미를 나타낼 때 사용되는 재귀대명사(myself, yourself…), 누구의 것인지를 알려주는 소유대명사(mine, ours…) 등 종류가 많습니다.

오늘 매일 문법 시간에는 미국인들이 어떤 특정 사물을 대명사로 표현하는 경우를 살펴보고 있습니다.

미국인들은 대화에서 ‘it’ ‘they’ 등의 대명사를 매우 흔하게 사용합니다. 또 앞서 대화에서 들으신 것처럼 간혹, 차나 배, 우주선 등 어떤 큰 사물에 대해서는 3인칭 여성대명사 ‘she’ 그녀를 사용하기도 합니다.

하지만 작문에서는 이런 식의 표현을 쓰면 틀렸다는 지적을 받기 쉽습니다. 다만 대화에서 이해를 돕기 위해 미국인들은 간혹 이런 대명사를 사용한다는 것을 알아두면 도움이 될 것입니다.

자. 이제 동영상을 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다.