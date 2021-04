Everyday Grammar: I Bet (강한 추측의 표현) 

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 연습하는 시간입니다. 미국인들이 일상 대화에서 흔히 쓰는 말 중에 ‘I bet’이라는 표현이 있습니다. 오늘 매일 문법 시간에는 정확한 의미와 활용법을 살펴보겠습니다.

오늘도 진행자 앨리스 브라이언트 씨의 말로 시작합니다.

-This is the VOA Grammar Show! (VOA 문법 시간입니다!) -I bet you thought I would say, “This is Everyday Grammar.” (틀림없이 여러분은 제가 “매일 문법 시간입니다.”라고 말할 것으로 생각하셨을 겁니다.)

-If you watch this program regularly, You know what I almost always say at the beginning. (이 프로그램을 정기적으로 보신다면, 제가 거의 항상 시작할 때 그렇게 말한다는 것을 아십니다.)

-You heard me use the phrase “I bet…” to make a guess about what thinking. (여러분은 제가 무슨 생각을 하는지 추측할 때 “I bet”이라는 구문을 쓴 것을 들으셨습니다.)

-It is one of many phrases we use when we are making guesses. (I bet은 영어 구사자들이 추측을 표현할 때 사용하는 여러 구문의 하나입니다.)

-It means we are certain that something is true or will happen. (이는 어떤 게 사실이거나 또는 일어날 것으로 확신한다는 뜻입니다.)

▪ 여기서 잠깐! 단어 ‘bet’은 ‘내기’ ‘내기를 하다, 돈을 걸다’라는 뜻을 가지고 있습니다. 돈을 걸 만큼 자신 있다는 의미로 ‘틀림없다, 장담한다, 분명하다’는 뜻으로 사용됩니다.

예문) I bet it will rain soon! (틀림없이 금방 비가 올거야!)

예문) I bet he likes the noodle (나는 그가 국수를 좋아할 거라고 장담해)

예문) I bet our team will win.(우리 팀이 이길 거라고 확신해)

추측이나 짐작, 확신을 나타내는 또 다른 구문들로는

*I wouldn’t be surprise, (놀라지 않을 거야,)

*There’s no way…(그럴 리가 없어…)

*It’s difficult to say, (말하기 어렵긴 한데, )

*off the top of my head…(얼핏 드는 생각으로는…) 등이 있습니다.

다시 브라이언트 씨의 이야기 이어집니다.

-Americans often use it in a friendly or amusing way. (미국인들은 I bet이라는 표현을 친근하거나 재밌는 방법으로 종종 사용합니다.)

-Suppose you were at the bottom of a long stairway with a friend and wanted to challenge that friend to a race up the stairs. (당신이 친구와 함께 긴 계단의 맨 아래층에 있고, 꼭대기까지 경주하기 원한다고 가정해보세요.)

-You might say this:당신은 이렇게 말할 수 있습니다.- I bet I can beat you to the top! (틀림없이 나는 (꼭대기까지) 너를 이길 수 있어!) 또는 I bet you can’t beat me to the top! (너는 나를 이길 수 없다고 장담해!)

-It is a playful way of saying you are certain of the outcome. (이 표현은 당신이 결과의 확신을 재밌는 방식으로 말하고 있는 것입니다.)

-Other times, we use I bet to show annoyance in guessing something is true or will happen. (또 어떤 때 우리는 I bet을 사용해, 무언가 사실이거나 일어날 일에 대한 짜증스러움을 표현하기도 합니다.)

예문) He’s late for class again. I bet he will have another sad excuse.

(그는 또 수업에 늦네요. 그는 또 슬픈 변명거리를 가져올 게 틀림없어요.)

-Uh oh. I bet his teacher is not happy about that! (어어.. 그의 선생님이 행복하지 않은 게 분명합니다.) And I bet you will join us again soon for more English lessons. (그리고 저는 여러분이 더 많은 영어 수업에 또 참여할 것이라고 확신합니다.)

네. 이번 시간을 끝으로 브라이언트 씨는 인사드리고 다음 시간부터는 새로운 진행자가 여러분을 찾아옵니다.

자. 이제 동영상을 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다.