Everyday Grammar: Verbs and Prepositions - Ask about

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 미국인들이 일상 대화에서 많이 쓰는 말 중에 하나가 ‘ask about’입니다. 동사 ‘ask’와 전치사 ‘about’의 조합이죠. 의미와 용법을 자세히 설명해 드리겠습니다.

진행자 존 러셀의 말로 시작합니다.

Have you ever had a snoopy neighbor or relative? (이것저것 캐묻는 이웃이나 친척을 가지신 적이 있나요?) *snoopy: 이것저것 캐묻는, 참견하기 좋아하는

You know, the kind of person who is too curious - they ask a lot of questions. (지나치게 호기심 많은 사람 말입니다. 그들은 질문을 많이 하죠.)

Well, my neighbor is a snoop. (글쎄, 제 이웃은 염탐꾼이에요.)

She asks about every little thing... (작은 일 하나 하나에 대해서 물어요...)

Here is an example: (여기 예가 하나 있습니다: )

Your neighbor asked about you. (네 이웃이 너에 대해서 물어봤어.) Really? What did she ask about? (정말? 그녀가 무엇에 대해 물었는데?) She asked about your salary. (네 급여에 대해서 묻더라.) ^@^@^@&)@%*&@#... (당황ㆍ분노...)

▪ ‘ask’와 함께 가는 ‘about’

오늘은 이처럼 호기심 많은 사람들에 관한 문법을 한가지 탐구해보겠습니다.

호기심 많은 사람들은 어떤 행동을 하나요?

질문을 합니다. 영어로 'ask about’이죠. ‘무엇에 대해 묻다’입니다.

‘ask about’은 흔한 동사-전치사 조합입니다.

‘ask(묻다)’가 동사이고, ‘about(-에 대한, -에 관한)'이 전치사입니다.

앞서 존이 소개한 사례에서는, 그의 급여에 관해 이웃이 물었습니다. 돈을 얼마나 버는지가 질문의 대상이었던 거죠.

사람을 대상으로 ‘ask about’할 수도 있습니다.

이런 경우, 그 사람이 처한 상황이나 건강 상태, 성격 등에 관해 묻는 겁니다.

‘ask about’과 같은 동사-전치사 조합은 구동사처럼 보일 수 있지만, 아닙니다.

동사-전치사 조합과 구동사 사이에는 중요한 차이가 있습니다.

바로, 동사-전치사 조합은 숙어적ㆍ관용적 표현이 아니라는 점입니다.

‘ask about’이라는 말, 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.