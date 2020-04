Everyday Grammar: Uses of Well

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 미국인들은 일상 대화 중에 ‘well’이란 단어를 자주 씁니다. 그 의미는 상황에 따라 다른데요. 오늘 강좌에서 자세히 설명해드리겠습니다.

진행자 앨리스 브라이언트의 말로 시작합니다.

Well, well, well, have I got a fun fact for you! (Well, well, well, 당신께 말씀드릴 재밌는게 있어요!)

The English language has more than 170,000 words in current use. (영어에는 현재 사용중인 단어가 17만 개 이상입니다.)

And, the word WELL is one of the 100 most used! (그리고, WELL이란 단어는 가장 많이 쓰이는 100개 중에 하나예요!)

I’m not surprised. (저는 놀라지 않았어요.) I probably use the word, well, 10-15 times a day. (아마도 제가, 글쎄요, 하루에 10-15번은 그 단어를 사용합니다.)

There are many, many uses for this small but meaningful word. (이 작지만 의미있는 단어의 용법이 많고 많습니다.)

Today, I’m going to tell you about THREE. (오늘 그 중에 세가지에 대해 알려드릴거예요.)

▪ Well의 3대 의미

첫째, 가벼운 반감이나 반대의견을 표현합니다.

예문) I can’t believe I missed the bus! (그 버스를 놓쳤다니 믿을 수가 없어요.) Now I’m definitely going to be late. (전 이제 확실히 늦겠네요.)

Well, I told you that the bus comes at 8am sharp every morning. (그러길래, 버스는 매일 아침 8시 정각에 온다고 제가 말씀 드렸잖아요.)

둘째, 이야기나 설명을 시작할 때, 또는 중단된 말을 이어나갈 때 사용합니다.

예문) Remember that house I was hoping to rent? (제가 세를 얻길 바라던 그 집 기억하세요?)

Well, when we went to look at the place, people were already living there! (글쎄, 저희가 거기 가봤을 때, 이미 사람들이 살고 있더라고요!)

셋째, 종료나 최후 진술을 나타냅니다.

길에서 친구를 만났다고 가정해보죠. 몇 분간 대화 뒤, 친구가 이렇게 말합니다.

Well, it was nice seeing you too! (자, 만나서 반가웠어!) I’ve got to jump on the Metro soon. (난 지하철 타러 서둘러 가야 돼.)

이만 작별하기를 원한다고 상냥하게 표현하는 거죠. 지하철을 놓치면 안되니까요.

대화 중 ‘well’의 세가지 의미, 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.