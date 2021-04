Everyday Grammar: Would you mind + 동명사

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 연습하는 시간입니다. 오늘 매일 문법 시간에는 미국인들이 무언가를 요청할 때 흔히 사용하는 정중한 표현법 “Would You mind…”에 대해 알아 보겠습니다.

오늘도 진행자 앨리스 브라이언트 씨의 말로 시작합니다.

-A few weeks ago, a friend and I took a day trip to the city of Baltimore.(몇 주 전, 친구와 저는 볼티모어시로 당일 여행을 했어요)

-We packed a few things for the trip.(우리는 그 여행을 위해 몇 가지 짐을 꾸렸습니다.)

-Sunglasses, some snacks, our phone chargers and a blanket. (선글라스, 약간의 간식, 휴대폰 충전기와 담요입니다.)

-We also brought along the phrase “Would you mind…” (우리는 또 “Would you mind…”도 데리고 갔습니다-->여행 중 정중히 요청할 일이 많았음을 나타내는 은유적 표현입니다.)

▪ “Would you mind…”는 주로 상대방에게 양해를 구하거나 정중한 부탁을 할 때 흔히 쓰이는 표현입니다.

동사 ‘mind’에는 ‘언짢다, 상관하다, 개의하다’는 등의 뜻이 있습니다. 그러므로 조동사 ‘would’와 ‘mind’가 결합한 “Would you mind ~”를 직역하면 “~하는 게 언짢으십니까? “ “~하는 걸 상관하십니까? “로, 화자가 어떤 행동을 해도 괜찮은지 상대방에게 묻는 것입니다. 즉 상대방의 의향이나 기분에 초점을 맞추는 매우 정중한 표현입니다.

문장 구조는 Would you mind + 동명사 (동사 원형 + ~ ing ) 입니다.

예문) Would you mind telling me where the metro stop is? (이 문장을 “지하철 정류장이 어딘지 말해주는게 괜찮으시겠습니까?”라고 직역하면 매우 어색해집니다. 그럼으로 “지하철 정류장이 어딘지 좀 말씀해주시겠어요?” 정도로 해석하면 됩니다.

이렇게 would you mind로 무언가를 요청할 때는 통상적으로 yes가 아니라 no 같은 부정어로 대답합니다. 언짢냐는 질문에 그렇다는 대답이 돌아오면 매우 껄끄러운 상황이 연출되겠죠. 그래서 would you mind 구문은 부정어로 대답해야 합니다.

이해를 돕기 위해 몇 가지 예문을 제시합니다.

A) Would you mind eating outside? (밖에 나가서 먹으면 언짢을까요? 즉 밖에나가서 먹어도 괜찮겠어요?) 라는 질문에 ,

B) No, Let’s go out to eat. (아니요.(언짢지 않습니다.) ---즉, 물론입니다. 나가서 먹읍시다)라고 대답하고 있습니다.

또 다른 예문입니다.

A) Would you mind waiting here a few minutes? (여기서 몇 분만 기다리는 거 마음에 걸리세요? 즉 여기서 몇 분만 기다려도 괜찮겠어요?)라는 질문에,

B) Definitely not. (절대 아닙니다. 즉, 기꺼이 기다리겠습니다.) 라고 대답하고 있습니다.

다시 브라이언트 씨의 이야기 이어집니다.

-When we got to Baltimore, we visited an amazing museum called the American Visionary Arts Museum. (우리는 볼티모어에서 미국시각예술박물관이라는 멋진 박물관을 방문했습니다.)

-But looking at art for long periods can make you hungry. (하지만 오랫동안 작품을 보다 보면, 배가 고파질 수 있습니다.)

-So we asked someone at the front desk for food ideas.(그래서 우리는 안내 창구에 있는 사람에게 물어봤습니다. )

-“Hi, would you mind suggesting a good seafood restaurant close by?”

(안녕하세요? 근처에 좋은 해산물 전문 식당좀 추천해주시겠어요?)

-She smiled and told us to try Fisherman’s Bay. (그녀는 웃으며, 우리에게 피셔맨스 베이라는 곳을 한 번 시도해보라고 말했습니다.)

-We did. And it was great! (우리는 그렇게 했습니다. 그리고 정말 좋았습니다.)

이때 브라이언트 씨는 “What’s a good seafood restaurant close by?(이 근처에 어떤 좋은 해삭물 식당이 어딥니까?)”라고 직접적으로 묻지 않고, “Would you mind…”라는 표현을 써서 “would you mind suggesting a good seafood restaurant close by? (근처에 좋은 해산물 식당을 추천해주실 수 있으세요? )라고 정중하게 도움을 요청하고 있습니다.



자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다.