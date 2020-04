Everyday Grammar: Intransitive Verbs

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 영어의 동사는 목적어 필요 여부에 따라 자동사와 타동사로 나눌 수 있습니다. 지난 강좌에서 타동사에 대해 알아봤고요, 이번엔 자동사를 자세히 살펴보겠습니다.

진행자 앨리스 브라이언트의 이야기로 시작합니다.

I hope you like grammar games because we are going to play one right now! (문법게임을 좋아하시길 바랍니다. 지금 바로 할 것이기 때문이에요!)

Here’s how it works: (이런 방식입니다: )

I’ll give you a sentence, and you can decide if a word is missing. (제가 문장을 하나 드릴테니, 빠진 단어가 있는지 맞혀주세요.)

Take a look: (한번 보시죠: )

I am going the morning.

Something missing? (뭔가 빠졌나요?)

I won’t say the answer yet. (저는 아직 답을 말하지 않을 겁니다.)

Let’s look at another: (하나 더 보죠: )

He arrives class late every day.

Well, what do you think? (자, 어떻게 생각하세요?)

Yes! (네!) I just used two INTRANSITIVE verbs: (제가 금방 자동사 두 개를 사용했습니다: )

GO and ARRIVE (GO<가다>와 ARRIVE<도착하다>죠.)

▪ 전치사나 부사가 붙는 '자동사'

‘언제(WHEN)’, ‘어디(WHERE)’, ‘어떻게(HOW)’, 또는 ‘왜(WHY)’에 대한 질문에 대답을 돕는 동사가 자동사입니다.

따라서, 전치사나 부사가 따라오는 경우가 많은데요.

앞선 예문을 다시 보시죠.

He arrives ____ class late every day.

위 문장에서 빠진 단어는 ‘to’라는 전치사입니다. 아래 처럼 써야 바른 문장인데요.

He arrives to class late every day. (그는 수업에 매일 늦습니다.)

‘to class’가 ‘어디’에 대한 질문에 답인 겁니다.

다른 예문도 다시 살펴보겠습니다.

I am going ____ the morning.

여기서 빠진 단어는 전치사 ‘in’입니다. 아래와 같은 문장이 되는 건데요.

I am going in the morning. (저는 아침에 갑니다.)

‘in the morning’이 ‘언제’에 대한 질문의 대답입니다.

이 같은 자동사로, ‘누구(WHO)’ 또는 ‘무엇(WHAT)’에 대한 답을 할 수는 없습니다.

사람이나 사물이 그 행동의 대상이 될 수 없는 거죠. 다시 말해, 목적어가 없는 겁니다.

자동사를 파악할 줄 아는 능력은, 더 나은 문장을 구사하는데 도움을 줍니다. 말이나 글에서 실수를 피하게 하는거죠.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.