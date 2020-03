Everyday Grammar: Euphemisms

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 대화 소재가 불편할 때 어떻게 하세요? 직설적으로 언급하지 않고, 다른 표현으로 돌려 말할 때가 많죠? 영어에선 ‘완곡 어법(euphemism)’이라고 합니다. 오늘 강좌에서 자세히 설명해드리겠습니다.

진행자 앨리스 브라이언트의 말로 시작합니다.

It’s never easy to talk about some subjects. (어떤 주제에 대해서는 말하기 쉬운 적이 없습니다.)

And that’s why the English language has... EUPHEMISMS! (그게 바로 영어에 완곡어법이 있는 이유죠!)

A EUPHEMISM is a mild or pleasant word or phrase used instead of one that could be harsh or offensive. (완곡어법은 거슬리거나 불쾌할 수 있는 말 대신 사용하는, 부드럽고 정중한 단어 또는 문구입니다.)

English speakers use a lot of them to make things seem more socially acceptable, especially for sensitive subjects like: (영어 사용자들은 대화 소재가 사회적으로 보다 용인돼 보이도록, 수많은 완곡어법을 사용하는데요. 다음과 같은 민감한 주제들이 대상입니다:)

old age and death (노령과 죽음)

rich or poor (빈부 격차)

problem at work (직무상 발생한 문제)

crime and punishment (범죄와 처벌)

▪ 범죄와 처벌에 관한 완곡어법

오늘 강좌에서는, ‘범죄와 처벌’에 관해 미국에서 흔한 완곡어법 사례 두 개를 다루겠습니다.

CORRECTIONAL FACILITY (교정시설)

CAPITAL PUNISHMENT (극형)

CORRECTIONAL FACILITY부터 살펴보죠. “prison(교도소ㆍ 감옥)”이나 “jail(교도소ㆍ 감옥)”을 부드럽게 표현한 겁니다.

예를 들어, 형사행정학 교수가 강의 중 아래와 같이 말할 수 있습니다.

The judge sentenced the man to 10 years in a state correctional facility. (판사가 그 남성에게 주 교정시설 10년형을 선고했습니다.)

교도소에 10년을 가두는 징역형을 내렸다는 말이죠.

다음은 CAPITAL PUNISHMENT입니다. “death penalty(사형)”을 에둘러 표현한 말인데요.

뉴스에서 다음과 같은 문장을 보실 수 있을 겁니다.

The most recent country to end capital punishment was Burkina Faso in June 2018. (가장 최근 극형 폐지국은 2018년 6월 부르키나파소였습니다.)

▪ 완곡어법 사용에 대한 찬반

이같은 완곡어법 사용에 모든 사람이 동의하는 것은 아닙니다.

오해의 소지를 만들거나, 불편한 진실을 외면하게 한다고 보는 쪽도 있는데요.

시청자 여러분은 어떻게 생각하세요?

오늘 강좌 주제, 완곡어법에 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.