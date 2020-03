Everyday Grammar: Noncount Nouns

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 영어에선 명사를 ‘가산 명사’와 ‘불가산 명사’로 구분합니다. 셀 수 있는 것, 그리고 셀 수 없는 것인데요. 한국어에 없는 개념이어서, 어렵게 생각하는 사람이 많습니다. 오늘 강좌에서 알기 쉽게 설명해드리겠습니다.

진행자 존 러셀의 이야기로 시작합니다.

Sometimes the traffic in Washington, D.C., is terrible! (워싱턴 D.C.의 교통체증은 때때로 끔찍합니다!)

Just the other day, I was stuck in a traffic jam for two hours! (일전에 제가 교통체증에 두 시간 동안 갇혀 있었어요!)

When I took a break from yelling at other drivers, I started to think about the word “traffic.” (다른 운전자들에게 소리 지르다가 잠깐 쉴 때, ‘traffic’이라는 단어에 대해 생각하기 시작했습니다.)

Traffic, in English, is a noncount noun. (영어에서 traffic은 불가산 명사입니다.)

In other words, English speakers don’t make traffic plural by adding an “s.” (다시 말해, 영어 화자들은 traffic에 s를 붙여 복수로 만들지 않습니다.)

And you won’t hear English speakers use “a,” “an,” or “the” before traffic. (그리고 traffic 앞에 a나 an, 또는 the 같은 관사를 사용하는 것도 듣지 않으실 겁니다.)

So, you will not hear English speakers say, “I was stuck in traffics” or “I was stuck in the traffic.”(따라서, 영어 화자들이 “I was stuck in traffics”라고 말하거나, “I was stuck in the traffic”이라고 하는 건 들으실 수 없습니다.)

Even though traffic refers to a lot of individual cars that you can count, (traffic은 셀 수 있는, 수 많은 개별 차량들을 가리키지만,) English speakers consider traffic to be a noncount noun. (영어 화자들은 traffic을 불가산 명사로 봅니다.)

▪ 불가산 명사(noncount noun)

'불가산 명사'는 셀 수 없는 명사입니다.

셀 수 있는 명사인 '가산 명사'와 대조되는 개념이죠.

이런 관점에서, 어학에 관련된 명사들은 대게 불가산 명사로 간주합니다.

grammar(문법), vocabulary(어휘) 같은 것들이 대표적입니다.

그렇다면, 불가산 명사를 가산 명사로 바꾸는 방법은 뭘까요?

다른 명사를 추가하면 됩니다.

한 곳에 교통체증 문제가 생기면 “a traffic jam ”이라고 말하는 식입니다.

마찬가지로, 한 가지 문법 주제를 다루면서 “a grammar lesson ” 또는 “a grammar rule ”이라고 하기도 합니다.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.