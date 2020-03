Everyday Grammar: Adverbs

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 영어에서는 부사를 잘 써야 의사 소통이 원활해집니다. 하지만 미국인들도 부사 활용을 까다롭게 여길 때가 많은데요. 부사 활용법 가운데 중요한 한 가지를 짚어보겠습니다.

진행자 존 러셀의 말로 시작합니다.

Adverbs can be a difficult topic for some. (부사는 일부에게 어려운 주제일 수 있습니다.)

If you mention the word to many native English speakers, you might get this kind of reaction: (많은 영어 원어민들에게 그 단어를 언급하면, 이런 종류의 반응을 얻을 수 있어요:)

비명 소리

Do not fear! (두려워하지 마세요!)

Adverbs are not as scary as some might think. (부사는 일부가 생각하는 것만큼 무섭지 않습니다.)

For today’s lesson, we will talk about just one use of adverbs: (오늘 강좌에서, 우리는 부사의 한 가지 용법만 이야기할 겁니다.)

To modify verbs. (동사를 수식하는 것입니다.)

When adverbs are modifying verbs, they often answer a “how?” question. (부사가 동사를 수식할 때는, ‘어떻게’에 관한 질문에 답하는 경우가 많습니다.)

What is a “how?” question? (그럼 ‘어떻게’에 관한 질문은 뭘까요?)

Here’s an example. (여기 한 가지 예가 있습니다.)

Recently, I was visiting a new city. (최근에 저는 새로운 도시를 방문했습니다.)

I asked a man for directions. (한 남자에게 길을 물었죠.)

When he spoke, his words came too quickly for me to understand. (그가 이야기할 때, 제가 이해하기에 말이 너무 빨랐어요.)

I said, “Wow! He speaks quickly!” (제가 이랬죠, 와! 그가 정말 빨리 말한다!)

▪ ‘어떻게’에 답하는 부사

존이 말한 “He speaks quickly”라는 문장에서 “speak(말하다)”가 동사입니다. “quickly(빨리)”가 부사이고요.

“quickly”의 역할은 주어 "He"가 어떻게 “speak”를 하는지 묘사하는 겁니다.

다시 말해, 어떻게’에 관한 질문에 답이 “quickly”인 거죠. 예문 보시겠습니다.

예문) How does this person speak? (이 사람이 어떻게 말하나요?)

“He speaks quickly!” 그는 빨리 말해요!

다른 예도 살펴보죠.

거북의 움직임을 관찰한다고 생각해보세요.

보통 거북이 어떻게 움직이죠?

‘느리게’ 움직입니다. 영어로 ‘slowly’라는 부사에 해당합니다.

따라서, 아래와 같은 표현을 완성할 수 있죠.

"The turtle moves slowly." (그 거북은 느리게 움직입니다.)

오늘은 부사에 대해 아래 사항들만 기억하세요.

- ‘-ly’로 끝나는 경우가 많다.

- 대게 동사를 수식한다. (형용사나 다른 부사를 꾸미는 경우도 있습니다.)

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.