Everyday Grammar: Thing

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 미국인들이 일상대화에서 가장 많이 쓰는 단어 중 하나가 ‘thing’입니다. 다양한 의미가 있는데요. 그 중 한 가지를 자세히 설명해드리겠습니다. 지난 시간에 인사드린 앨리스 브라이언트에 이어, 또 다른 새 진행자 존 러셀을 소개합니다.

존의 말부터 들어보겠습니다.

You know, Americans use many kinds of strange words in everyday speech. (아시다시피, 미국인들은 일상 대화에서 다양한 종류의 이상한 단어들을 씁니다.)

One of the most common is the word ‘thing’. (가장 흔한 것 중에 하나가 ‘thing’이라는 단어죠.) It’s a noun. (명사입니다.)

I started thinking about it when my sister told me about a rumor that she had heard. (제 누이가 들은 소문에 대해 말해줬을 때, 저는 이 단어에 대해서 생각하기 시작했어요.)

“The last thing I heard is that Bob’s girlfriend broke up with him.”

내가 제일 마지막에 들은 이야기는 밥의 여자친구가 그와 결별했다는 거야.

Poor Bob, I can’t imagine why his girlfriend would do that. (불쌍한 밥, 그의 여자친구가 왜 그랬는지 상상할 수 없네요.)

▪ 진행자 존의 누이가 ‘thing’이라는 단어를 사용했습니다. “the last thing I heard”라는 표현이었는데요.

여기서 명사 ‘thing’은 ‘진술’이나 ‘전언’을 표현합니다. 다시 말해, 어떤 ‘이야기’ 또는 어떤 ‘말’이라는 뜻이되는데요.

즉, “the last thing I heard”란, ‘내가 마지막으로 들은 이야기 ’입니다.

미국인들의 일상 대화를 듣다보면, 이런 뜻으로 thing을 사용하는 경우가 많습니다.

이런 뜻이 맞는지는 문장의 맥락을 따져보면 알 수 있습니다.

몇 가지 예를 살펴보겠습니다.

예문) “One day, my boss said I did a terrible job..., and that was the nicest thing he ever told me.” 언젠가, 제가 일을 끔찍하게 했다고 상사가 말하더라고요..., 그가 저한테 한 가장 친절한 말 이었어요.

예문) “When you get home, the first thing your mom will tell you is to do your homework.” 당신이 집에 가면, 어머니가 가장 먼저 할 이야기 는 숙제하라는 겁니다.

위 예문들의 동사가 ‘의사 소통’ 행위를 의미한다는 것, 알아채셨나요? 첫 예문에서 ‘told me’, 둘째 예문에서 ‘tell you’인데요. 그 내용이 바로 ‘thing’인 겁니다.

따라서, 미국인이 대화 중에 ‘thing’이라는 단어를 쓰면, ‘진술’이나 ‘전언’ 등을 의미하는지 자문해보세요. 물론 다른 의미인지도 알아봐야 합니다.

존이 강좌를 마무리 하면서 ,이렇게 말합니다.

If you want to learn more about thing, be sure to watch other videos we have on the topic! (thing에 대해 더 배우고 싶으시면, 반드시 이 주제에 관한 다른 동영상 강좌들을 시청하세요!)

And that’s the last thing I have to say. (그게 제가 마지막으로 해야할 말입니다.)

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.