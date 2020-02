Everyday Grammar: Be Supposed To

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 미국인들이 일상 대화에서 자주 쓰는 말중에 ‘be supposed to’가 있는데요. 정확한 의미와 활용법을 설명해드리겠습니다. 오늘부터 새로운 진행자 앨리스 브라이언트와 함께합니다.

앨리스의 말부터 들어보겠습니다.

So, how do you feel about dentists? (자, 치과의사들에 대해 어떻게 느끼세요?)

This may sound strange, but I know a lot of people with dentaphobia. (이상하게 들릴 수 있지만, 저는 ‘치과공포증’을 가진 사람을 많이 알아요.)

Yeah, they are afraid of their dentists! (네, 그들은 치과의사들을 겁내는 거예요!)

But, I’m not scared of mine. (하지만 저는 제 치과의사가 무섭지 않습니다.)

He’s one of the nicest people I’ve ever met. (제가 만나본 가장 친절한 사람 중 하나거든요.) Dentists should not be frightening. (치과의사들이 무서워선 안돼요.)

They ARE SUPPOSED TO make us feel at ease. (그들은 우리가 편하게 느끼도록 만들게 돼 있거든요.)

And I AM SUPPOSED TO visit my dentist when I leave here today. (그리고 저는 오늘 여길 나서면, 제 치과의사를 방문할 예정입니다.)

앨리스가 ‘BE SUPPOSED TO’라는 표현을 두 번 썼습니다. 무슨 말일까요?

BE SUPPOSED TO는 어떤 일이 발생할 것으로 기대하는 말입니다. 아래와 같은 사항에 쓰는데요.

▪ 예정된 사건들 (…할 예정이다)

▪ 올바른 실행법 (…해야 한다)

▪ 기대되는 행동 (…하기로 돼있다)

문장 구조를 찬찬히 살펴볼까요?

BE + SUPPOSED + TO

▪ ‘예정된 사건들’은 아래 예문들처럼 활용합니다.

예문) This game was supposed to end at 4pm. (이 경기는 오후 4시에 끝날 예정이었습니다.)

Express mail is supposed to arrive by 10:30. (속달 우편은 10시30분까지 도착할 예정이에요.)

▪ ‘올바른 실행법’은 다음과 같습니다.

예문) You’re supposed to follow the instruction book. (당신은 취급설명서를 따라야 해요.)

▪ ‘기대되는 행동’은 다음 예문과 같습니다.

예문) The children were supposed to put away their toys. (그 아이들은 장난감을 치우기로 돼 있었어요.)

한 가지 더 기억하세요.

BE SUPPOSED TO 는 항상 현재시제(IS 또는 ARE)나 과거시제(WAS 또는 WERE)로 씁니다.

강좌를 마치면서, 앨리스가 이렇게 묻습니다.

Now, what was I supposed to do again? (이제, 제가 뭘 할 예정이었죠?)

Oh, right. (오, 맞아요.) I'm off to the dentist! (저는 치과의사한테 갈 예정이에요!)

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.