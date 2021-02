Everyday Grammar: 조언의 뜻을 가진 동사들 (2)

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다.”. 영어에는 조언의 뜻을 가진 단어들이 여럿 있습니다. 오늘 문법 시간에는 지난 시간에 이어 이들 단어가 사용되는 일반적인 문장 구조에 대해 알기 쉽게 소개해드리겠습니다.

오늘도 진행자 앨리스 브라이언트 씨의 말로 시작합니다.

-Today, we will look at two common sentence patterns for the verbs (오늘은 다음 동사들의 두 가지 일반적인 문장 유형에 대해 살펴보겠습니다.

advise

suggest

recommend



-Listen to this sentence and decide if you think the sentence structure is correct: (다음 문장을 듣고 이 문장 구조가 올바른지 판단해보세요.)

예문) Our lawyers advised that we should not give interviews. (우리 변호사는 우리가 그 인터뷰를 해서는 안 된다고 권유했습니다.)

-So, what did you decide? (자, 여러분은 어떤 판단을 내렸습니까?)

-The answer is the sentence is not correct. (대답은 이 문장은 올바르지 않다는 것입니다.)

-The verbs advise, suggest and recommend already indicate that someone should do something. (advise, suggest, recommend 이 단어들은 이미, 누군가 무언가 해야 한다는 것을 시사하고 있습니다.)

▪ 즉, 법조 동사 'should'는 이미 ‘~ 해야 한다’는 충고, 조언의 의미를 가지고 있기 때문에 이들 단어 뒤에 should를 사용하는 것은 불필요하게 의미가 중복되는 것입니다.

-Now, let’s talk about sentence patterns these verbs have in common. (자, 이제 이들 동사의 일반적인 문장 구조에 대해 이야기해보겠습니다.)



1) Verb + noun phrase (동사 + 명사구)



-Listen to these examples and pay attention for the noun phrases that follow the verbs: (다음 예문을 듣고 이들 동사 뒤에 명사구가 따르는 것을 주목해 보세요.)

예문) My doctor advises 30 minutes of cardio per day. (내 의사는 하루에 30분씩 심장 강화 운동을 하라고 권고했습니다.)--> 이 문장에서는 advise 뒤에 30 minutes of cardio라는 명사구가 오고 있습니다.)

예문) Can you recommend a good restaurant in town? (이 마을에 좋은 식당 하나 추천해주실 수 있으세요?)--> 이 문장에서는 recommend 뒤에 a good restaurant라는 명사구가 뒤따르는 것을 알 수 있습니다.

2) Verb + gerund (동사 + 동명사)

-Gerunds can also follow these verbs of advice. (동명사도 이런 조언 동사들의 뒤에 올 수 있습니다.)

-Some of you may remember that is gerund is the -ing form of verb and acts like a noun.(어떤 분은 동명사란 동사의 -ing 형태이며 명사의 구실을 한다는 것을 기억하실 것입니다.)

-Listen to these examples and notice that a gerund comes after each verb:

(다음 예문들을 듣고, 각 동사 뒤에 동명사가 따라오는 것을 주목해보세요.)

예문) I suggest replacing that old piece of equipment. (저는 오래된 장비의 부품을 교체하자고 제안했습니다.)--> 이 문장에서는 suggest 뒤에 동명사 replacing이 사용됐습니다.

예문) We recommend visiting the museums on weekdays. (우리는 주중에 박물관을 방문하라고 권유합니다.)--> 이 문장에서는 recommend 뒤에 동명사 visiting이 사용됐습니다.

자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.