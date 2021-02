Everyday Grammar: 조언의 뜻을 가진 동사들

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다.” 영어 원어민들은 누군가에게 조언할 때 여러 동사를 사용합니다. 각 동사 간에는 미묘한 차이가 있는데요. 오늘 매일 문법 시간에 알기 쉽게 설명해드립니다.

오늘도 진행자 앨리스 브라이언트 씨의 말로 시작합니다.

-In English, there are several verbs related to making a suggestion or offering advice. (영어에는 제안을 하거나 조언과 관계된 여러 동사가 있습니다.)

-Let’s talk about three of them today: (오늘은 그 가운데 동사 3개에 대해 이야기해보도록 하겠습니다.)

-advise

-suggest

-recommend

-These verbs are close in meaning but there are some differences. (이 동사들은 의미는 비슷하지만, 약간의 차이가 있습니다.)

1) Advise

-Advise is the most formal of the three and is used when someone with authority makes a suggestion. (Advise는 이 세 동사 중에서 가장 공식적인 표현이며, 권위 있는 사람이 무언가 제안할 때 주로 사용됩니다.)

-It could come from a government official, for example, or a supervisor, doctor, teacher or someone else. (예를 들어, 정부 당국자나, 감독관, 의사, 교사 등이 무언가를 제안할 때 advise라는 동사를 사용할 수 있습니다.)

예문 ) Experts advise limiting use of digital media before bed. (전문가들은 잠자리에 들기 전에 디지털 미디어 사용을 제한하라고 권고합니다.)

2) recommend

-Recommend is less formal than advise. (recommend는 advise보다는 조금 덜 공식적인 표현입니다.)

-It is uses when someone offers a suggestion based on his or her personal experience. (recommend는 어떤 사람이 자신의 개인적 경험을 바탕으로 한 제안을 할 때 사용됩니다.)

-Friends, family and colleagues, for instance, can recommend things to each other.(예를 들어 친구, 가족, 동료들이 서로 무언가 권유- recommend 할 수 있습니다.)

예문 ) Can you recommend a good eye doctor in the area? I need to get my eyes checked. (이 지역의 좋은 안과의사 좀 소개해줄 수 있습니까? 제가 눈 검사를 받을 필요가 있습니다.)

3) suggest

-Suggest is the least formal of the three verbs. (suggest는 이 세 동사 중에서 가장 비공식적인 표현입니다.)

-It is used in many situations to offer an idea, opinion or possible plan of action. (suggest는 생각이나 의견, 어떤 행동 가능한 계획을 제시하는 등, 많은 상황에 사용될 수 있습니다.)

예문) I suggest we do the hardest tasks first. Then, the rest will be easy.

(나는 우리가 힘든 일부터 먼저 하자고 제안합니다. 그러면 나머지는 쉬울 것입니다.)

-Note also that the verb suggest can be use in place of recommend when it means that something is good or deserves to be chosen. (동사 suggest는 또 무언가 좋거나 선택돼 마땅한 경우, recommend 대신 사용할 수도 있습니다.

예문 ) My friend suggested an eye doctor not too far from here.(내 친구는 여기서 너무 멀지 않은 곳의 안과 의사를 소개했습니다.)

자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.