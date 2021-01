Everyday Grammar: Used to 와 Usually의 차이 

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다.” 영어 원어민들은 어떤 습관이나 상태를 표현할 때 ‘used to’와 ‘usually’라는 단어를 즐겨 씁니다. 하지만 이 두 단어는 분명한 차이가 있습니다. 오늘 매일 문법 시간에는 대해 알기 쉽게 설명해드립니다.

오늘도 진행자 앨리스 브라이언트 씨의 말로 시작합니다.

-For some English learners, it is easy to confuse the adverb usually with the modal verb used to. (어떤 영어 학습자들에게는 부사 ‘usually’와 법조동사 ‘used to’를 혼동하기 쉽습니다.)



▪ 여기서 잠깐, 법조동사란? 법조동사(modal verb)는 조동사(auxiliary verb)의 일종입니다. 조동사는 본동사(main verb)를 도와주는 역할을 하는데요. 본동사만으로 나타내기 어려운 의미를 전달할 때 쓰입니다. 법조동사는 가능이나 추측, 권유, 허가, 과거의 습관 등을 나타낼 때 쓰이는 동사로, can, may, must, ought to, used to, will 등이 대표적인 법조동사입니다.

-They sound somewhat similar used to / usually (used to와 usually는 약간 비슷하게 들리기도 합니다.) -And both deal with habitual actions or states.

(그리고 둘 다 습관적 행동이나 상태를 다룹니다.)

-But there is a key difference. So let’s talk about today. (하지만 중요한 차이가 있습니다. 자, 오늘 그 점에 대해 이야기해보도록 합시다.)

-The modal verb used to is about past habits or states. (법조동사 used to는 과거의 습관이나 상태에 관한 것입니다.)

-The adverb usually is about present habits or states. (부사 usually는 현재의 습관이나 상태에 관한 것입니다.)

-Listen to this speaker talk about the past: (이 화자가 과거에 대해 이야기하는 것을 들어보십시오.)

예문 1) -When I was a teen, my friends and I used to jump into the water from cliffs as high as 50 feet. We used to be fearless Those were crazy times, but a lot of fun. (내가 10대 때 친구들과 나는 50피트 높이의 절벽에서 물로 뛰어내리곤 했습니다. 우리는 두려움이 없었습니다. 미친 시간들이었지만 정말 재미있었습니다.)

-The speak uses the modal verb used to to describe a repeated action in the past: (화자는 과거의 반복적 행동을 설명하면서 법조동사 used to 를 사용하고 있습니다.)

-He also uses it to describe a past state: he and his friends lack of fear.

(그는 또 과거의 상태를 묘사하는데도 used to를 사용하고 있습니다: 그와 그의 친구들은 두려움이 없었습니다.)

-Used to indicates that none of these things are still true now. (used to는 이런 것들이 지금도 계속 사실은 아니라는 것을 나타냅니다.)

-Next, listen to the speaker talk about present times: (다음은 화자가 현재에 대해 이야기하는 것을 들어보세요.)

예문 2) -I’m a lot older, now. I do not usually jump off of cliffs anymore. But When I do, they are usually less than 20 feet high. And I’m usually a bit scared. (나는 이제 나이가 제법 들었습니다. 나는 대개 절벽에서 뛰어내리는 일을 더 이상 하지 않습니다. 하지만 하게 되면 보통 20피트 미만에서 합니다. 그리고 주로 좀 무섭습니다.)

-Here, the speaker uses the adverb usually to describe his present habits and mind state. (여기서, 화자는 그의 현재의 습관과 마음 상태를 묘사하는 데 usually라는 부사를 사용하고 있습니다.)

정리하면, 법조동사 used to는 과거의 습관이나 상태를 나타낼 때, 부사 usually는 현재의 습관이나 상태를 나타낼 때 구별하여 사용해야 합니다.

자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.