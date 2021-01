Everyday Grammar: 극단적 형용사의 규칙

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다.” 영어에서는 사람이나 사물의 성질을 매우 강하게 표현하는 특정한 형용사가 있습니다. 이런 단어들을 따로 ‘Extreme Adjectives(극단적 형용사)’라고 부릅니다. 오늘 매일 문법 시간에는 극단적 형용사의 사용 규칙에 대해 알기 쉽게 설명해드립니다.

오늘도 진행자 앨리스 브라이언트 씨의 말로 시작합니다.

-On a recent program, I introduced extreme adjectives words that have the meaning extremely + adjective (최근 프로그램에서 extremely + 형용사의 뜻을 가진 극단적 형용사에 대해 소개해드렸습니다.)

-For example, huge means extremely large and excellent means extremely good. (예를 들어, huge는 양이나 크기가 엄청나게 거대하다는 뜻이고, excellent는 지극히 좋다는 의미입니다. )

-Today, let’s talk about two rules to follow with these adjectives (오늘은, 이 극단적 형용사에 수반되는 두 가지 규칙에 대해 말해보겠습니다.)

Rule #1 (규칙 1) - Avoid comparatives or superlative form (비교 또는 최상급 형태를 피해야 합니다.)

-Take the adjective huge, Native speakers do not say

"This box is more huge than that box." (형용사 huge를 예로 들어보면, 영어 원어민들은 "이 상자는 저 상자보다 더 거대합니다."라고 말하지 않습니다)

▪여기서 잠깐! 한국어에서는 이 상자가 저 상자보다 더 거대하다라고 말하는 것이 별로 이상하게 들리지 않습니다. 하지만 영어에서는 이미 최상의 상태를 내포하고 있는 극단적 형용사와 more 같은 비교급이나 most 같은 최상급을 같이 쓰는 것을 피하고 있습니다.

다시 브라이언트 씨의 이야기 이어집니다.

-The adjective excellent is another example. (형용사 excellent는 또 다른 예입니다.)

-We do not say That is the most excellent program on television.

(우리는 그게 텔레비전의 가장 훌륭한 프로그램입니다.라고 말하지 않습니다.)

-But over the years, spoken English has influenced grammar rules. (하지만 수년에 걸쳐 영어의 구어체가 문법 체계에 영향을 미쳤습니다. )

-So, you might hear some extreme adjectives in comparative or superlative form. (그래서 어떤 극단적 형용사는 비교급이나 최상급 형태와 들을 수도 있습니다.)

Rule #2 (규칙 2) -Use other adverbs (다른 부사 사용하기)

-Many adverbs express how much of a quality something has. (많은 부사들은 어떤 것이 갖고 있는 품질이 어떤지 설명합니다.)

-For example (예를 들어 ) A bit (조금, 다소) /Kind of (약간, 어느 정도) /Very (매우, 아주) /Fairly (상당히, 꽤)/Extremely (지극히, 극도로) 등입니다.

-But with extreme adjectives, we often avoid these adverbs. (하지만 극단적 형용사와 이런 부사들을 함께 쓰는 것을 대개 피합니다.)

-It might sound strange to say this: "Her food is fairly delicious."

(만일 "그녀의 음식이 꽤 맛있어요"라고 말하면 이상하게 들릴 수도 있습니다.) ▪이 경우 역시 한국어 상으로는 이상하게 들리지 않습니다.

-Yet, we do sometimes use other adverbs with extreme adjectives for stronger emphasis. (하지만 더 강조하기 위해 가끔 다른 부사와 극단적 형용사를 사용하기도 합니다.)

-Generally, they express the meaning of totality.(대체로 이들 부사는 전체적인 의미를 표현합니다.) 예를 들어 Totally (완전히, 전적으로) /Completely (완전히, 전적으로) /Absolutely (절대적으로, 전적으로) 등이 있습니다.

예문 1) I am totally exhausted. (저는 완전히 지쳤습니다.)-->exhausted는 tired보다 훨씬 피곤한, 기진맥진항 상태를 나타내는 극단적 형용사의 일종

예문 2) The rug looks completely filthy. (그 덮개는 완전히 더러워 보입니다.)-->filthy는 dirty보다 훨씬 더러운, 지독히도 더러운 상태를 나타내는 극단적 형용사의 일종입니다.

자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.