Everyday Grammar: Be Used to + 명사형

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 오늘은 익숙해짐을 나타낼 때 쓰이는 관용구 “be used to”에 대해 알기 쉽게 설명해드리겠습니다.

오늘도 진행자 앨리스 브라이언트 씨의 말로 시작합니다.

-I’m a little tired! (제가 좀 피곤하네요!) -But it’s ok. I am used to waking up early.(하지만 괜찮아요. 저는 일찍 일어나는 게 익숙합니다.)

-I just used the phrase “be used to” to tell you something I’m accustomed to: waking up early. (제가 방금 여러분께 일찍 일어나는 것이 익숙하다고 말하기 위해 “be used to”라는 구절을 썼습니다.)

-Many English learners confuse the phrase with another “used to.”(영어를 배우는 많은 분이 “used to”와 "be used to"를 혼동합니다.)

-They look and sound similar but have different meanings. (이 둘은 생긴 것과 소리는 비슷하지만 다른 뜻을 갖고 있습니다.)

-Today, we will discuss “be used to.” (오늘은 “be used to”에 대해 이야기해보겠습니다.)

-We use the phrase to say we are accustomed to something, so it seems normal or usual. (어떤 것에 익숙해져서 평범하거나 흔해진 것 같을 때 우리는 be used to 라는 구절을 사용합니다.)

-If you are used to something, it is not difficult, new or strange. (만약 여러분이 어떤 것에 익숙하다면, 그건 어렵거나 새롭거나 이상한 게 아니죠.)

-To set apart “be used to” from the similar phrase “used to,” you must put the BE verb after the subject. (be used to와 비슷한 관용구 used to와 구별하기 위해 반드시 주어 뒤에 BE 동사를 놓아야 합니다.)

▪ 여기서 잠깐! be used to 관용구가 사용되는 문장 구조를 확실히 익히고 갈까요?

"be used to "가 쓰이는 문장은 주어 + be used to + 명사 또는 동명사, 대명사 등의 명사형이 따라옵니다.

반면 지난 시간에 배운 관용구 “used to”는 주어 +used to + 동사 원형의 문장 구조로 되어 있습니다.

다시 정리하면 "used to"는 과거 일정 기간의 습관적인 행동이나 상태로

더 이상 그런 행동이나 상태가 아닐 때 사용합니다.

반면 "be used to"는 ~하는 데 익숙해졌다는 뜻으로 이 둘은 전혀 다른 의미를 지닙니다.

다시 브라이언트 씨의 이야기 들어보시죠.

-In this next example, pay close attention to the verb be after the subject and the noun after “be used to.” (다음 예문에서 주어 뒤에 be 동사, 그리고 be used to 뒤에 명사가 오는 걸 잘 주목해보세요.)

(예문) Look, the animal is frightened. It is not used to loud sounds. (보세요. 동물이 떨고 있어요. 저런 큰 소리에 익숙하지 않군요.)

-In this case, the speaker is saying that the animal is not accustomed to something: loud sounds. (여기에서 화자는 그 동물이 어떤 것(큰 소리)에 익숙하지 않다고 말하고 있습니다.)

-What about you? (여러분은 어떠세요?) -What are some things you are used to or not used to? (여러분은 어떤 것이 익숙해졌고, 아니면 익숙해지지 않았나요?)

한 번 곰곰 생각해보고 친구들에게 말해 보세요.

자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.